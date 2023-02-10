Валюта, зброя й документи: в ДБР показали, що знайшли в ході обшуків на митницях (фото)

ДБР та СБУ спільно проводять масштабну операцію. Митники реалізовували тіньові схеми й заробили на цьому мільйони.

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Сьогодні проходять обшуки по всій вертикалі митниці. Державне бюро розслідувань (ДБР) і Служба безпеки України (СБУ) проводять спільну операцію та вже показали деякі "знахідки". Фото з обшуків опублікувала пресслужба ДБР.

"Викриті тіньові схеми – до 10 мільярдів збитків на місяць", — повідомляють в Державному бюро розслідувань.

Обшуки тривають у Центральному апараті Державної митної служби, а також Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.

"Далі буде", — пообіцяли в пресслужбі ДБР.

Нагадуємо, про спільну операцію повідомила пресслужба СБУ сьогодні зранку. Співробітники відомств встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам в реалізації тіньових схем. Деталями правоохоронці пообіцяли поділитись згодом.

Нещодавно, 7 лютого, Фокус з посиланням на ДБР повідомляв, що співробітники відомства ідентифікували 46 російських артилеристів. Воєнні злочинці відповідальні за обстріли Харкова. Документи загарбників знайшли на звільненій ЗСУ Харківщині. Працівники ДБР знайшли схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ. Всі знайдені документи були передані Службі безпеки України.