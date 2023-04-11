Щорічний аудит та підвищення зарплат: Рада дала старт перезавантаженню митниці

Парламент, серед іншого, змінює правила відбору голови митниці, запроваджує аудит та переатестацію митників.

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Державна митна служба України на порозі кардинальних змін Так, 11 квітня 2023 року депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження відомства.

Що має змінитись у митній службі

Зокрема, у законопроєкті пропонується змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів.

Так, конкурсна комісія складатиметься із дев'яти осіб, відібраних Кабміном України. П'ять із дев'яти членів визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій. За результатами відбору конкурсної комісії буде представлено лише одного кандидата.

Також планується проводити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови митниці, що не дозволить міняти керівника, якщо так захоче уряд.

Впродовж року після того, як буде представлено нового керівника митної служби, пройде переатестація всіх працівників митниці. Якщо її результати будуть незадовільними, головного митника звільнять.

Також депутати хочуть скасувати необхідність узгодження з Мінфіном призначення на посади та звільнення з посад керівників середньої ланки. Крім того, в документі встановлюється вища зарплата для митників, порівняно з нинішніми окладами.

До речі, 7 березня 2023 року голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Настав час звільнень на митниці, скасування пільг та виконання вимог МВФ" розповів, що для того, щоби побачити прозору та ефективну роботу Державній митній службі доведеться вдатися до звільнень і повного перезавантаження.

"Те, що необхідно зробити на митниці, це перезавантажити її. Це означає, що ми не повинні змінити лише прізвища керівників. Нам потрібно провести відкритий конкурс, взяти людину з командою, яка перезавантажить митну службу. З урахуванням звільнення керівників регіональних митниць, ротації кадрів, збудує чітку ієрархію, і це одна з проблем, бо там зараз "феодальне князівство", — сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Фокус повідомляв, що ДБР та СБУ спільно проводили масштабну операцію – йдеться про обшуки співробітників Державної митної служби.