В Украине выплачивают новую компенсацию по программе "єВідновлення": кто получит деньи

Выплаты в рамках новой формы компенсации стартовали в первый день 2024 года. Размер компенсации определяется на основании акта первичного осмотра поврежденного жилья и чек-листа с установленной стоимостью стройматериалов и работ.

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В Украине стартовал третий этап комплексной программы восстановления жилья. Речь идет об изменениях в Закон Украины № 2923-IX, в котором регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено во время полномасштабного российского вторжения. Главное нововведение — компенсацию в рамках программы "єВідновлення" теперь выплачивают украинцам, которые ремонтировали жилье за свои деньги.

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Как получить компенсацию за ремонт поврежденного жилья за свой счет

Механизм никак не отличается от других категорий программы "єВідновлення";

сначала гражданин подает заявку через "Дію";

комиссия рассматривает заявку;

претенденту сообщают о размере компенсации.

При определении размера компенсации комиссия ориентируется на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист, где есть стоимость материалов и работ, установленных Кабинетом министров Украины.

Выплата компенсаций

В Украине с 27 декабря 2023 предоставляют компенсацию украинцам, жилье которых было полностью уничтожено во время войны. Граждане, у которых есть жилищные сертификаты, могут бронировать средства для покупки дома или квартиры. Для этого нужно:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

в разделе "єВідновлення" перейти на вкладку "Сертификаты на жилье";

нажать на "Забронировать средства".

При этом, как рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сейчас за жилищный сертификат получится купить только дом или квартиру.

"Но уже в январе–феврале ожидаем возможности реализации сертификата на приобретение стройматериалов и заказ работ — для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке", — сказал он.

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Напомним, ранее стало известно, что для получения компенсации по программе "єВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям. Также отметим, что на компенсацию в рамках "єВідновлення" могут рассчитывать все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Но в приоритете — участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.