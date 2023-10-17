Украинцам обещают новые выплаты в рамках "єВідновлення": детали (видео)
В Кабмине сообщили, что государственную программу "єВідновлення" собираются расширить уже в 2024 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кто еще сможет претендовать на компенсацию.
В Украине в начале 2024 года стартует третий этап государственной программы "єВідновлення". Компенсацию получат украинцы, которые занимались ремонтом поврежденного в ходе боевых действий жилье за собственные деньги. Об этом 17 октября 2023 года сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, государство уже выплатило украинцам 1,5 миллиарда гривен в рамках "єВідновлення". Всего было подано 4,3 тысячи заявок на компенсацию за разрушенное жилье.Важно
"В "Дії" продолжается генерация жилищных сертификатов, с помощью которых люди могут купить новое жилье. С ноября этими сертификатами уже можно будет пользоваться", — сказал он.
Он отметил, что уже в 2024 году стартует третий этап "єВідновленн". Компенсацию начнут выплачивать тем, кто тратил свои деньги на ремонт жилья.
"Верховная Рада приняла соответствующий закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года", – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Компенсационный механизм не будет отличаться от других категорий "єВідновлення" — заявление нужно будет подать через "Дію", потом его рассмотрит комиссия и сообщит, каким будет размер выплаты.
Компенсации за разрушенное жилье: как все происходит
Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья, стартовала в мае 2023 года. Помощь предоставляют украинцам, жилье которых:
- было повреждено после 24 февраля 2022 года;
- построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;
- подлежит восстановлению;
- не было отремонтировано самостоятельно.
Полученную компенсацию люди могут потратить на покупку строительных материалов, которые нужны для ремонта. Освоить средства нужно за год.
А в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення", когда у украинцев появилась возможность регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Жилищные сертификаты, на которых есть средства на покупку нового жилья, предоставляют:
- украинцам, жилье полностью разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;
- гражданам, жилье которых не подлежит восстановлению невозможно;
- лицам, у которых здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.
До этого украинцы подавали заявки в "Дії" по ремонту именно только поврежденного имущества.Важно
Ранее Фокус объяснял, как украинцам самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом. Это можно сделать, если воспользоваться специальным компенсационным онлайн-калькулятором. Также мы рассказывали, как проверить жилищный сертификат в Дії.