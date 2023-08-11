Украинцы могут самостоятельно подсчитать компенсацию за уничтоженный дом: как это сделать

В Украине появился компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья. Фокус рассказывает, как им воспользоваться.

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Украинцы с августа 2023 года подают заявки на компенсации за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий. Жилые сертификаты для восстановления или покупки нового жилья предоставляются в рамках государственной программы "єВідновлення". Рассчитать, на какую сумму можно претендовать, граждане могут самостоятельно, сообщается на сайте "Верни свое", где работает специальный калькулятор.

Как рассчитать сумму выплаты

Чтобы провести подсчеты, украинцам нужно ввести некоторые параметры, а калькулятор самостоятельно рассчитает размер будущей компенсации.

Для того чтобы узнать сумму, нужно выбрать тип уничтоженной недвижимости (квартира либо частный дом) и указать самые важные параметры недвижимости:

регион;

площадь жилья;

период строительства;

количество комнат.

Калькулятор работает на базе двух формул с установленными нормативами, показателями, и коэффициентами. Отмечается, что скоро с этим калькулятором будут сверяться компенсационные комиссии на местах, чтобы устанавливать сумму компенсации для жилищных сертификатов.

Отметим, что заявка на компенсацию в форме сертификата за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" сейчас подается только онлайн — в "Дії". Но в правительстве готовят возможность подачи заявления через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Компенсация предоставляется на жилье, которое было разрушено после широкомасштабного вторжения России. Как отметил экономист Александр Хмелевский сумма, указанная в сертификате, является фиксированной, тогда как стоимость строительства со временем будет расти. Поэтому вряд ли все претендующие на компенсацию смогут покрыть убытки за счет государства.

Более того, по мнению экспертов украинцы, которые получили компенсацию, не смогут претендовать на такой размер репараций от государства-агрессора.

Напомним, в мае 2022 года Фокус уже объяснял, что компенсацию в рамках "єВідновлення" выплатят всем гражданам Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, но подлежит восстановлению. Однако в приоритете участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных и другие.