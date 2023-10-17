Українцям обіцяють нові виплати в рамках "єВідновлення": деталі (відео)

У Кабміні повідомили, що державну програму "єВідновлення" збираються розширити вже у 2024 році. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, хто ще зможе претендувати на компенсацію.

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В Україні на початку 2024 року стартує третій етап державної програми "єВідновлення". Компенсацію отримають українці, які займалися ремонтом пошкодженого під час бойових дій житла за власні гроші. Про це 17 жовтня 2023 року сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держава вже виплатила українцям 1,5 мільярда гривень у рамках "єВідновлення". Загалом було подано 4,3 тисячі заявок на компенсацію за зруйноване житло.

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Компенсація за зруйноване житло: скільки українців уже отримали гроші

"У "Дії" триває генерація житлових сертифікатів, за допомогою яких люди можуть купити нове житло. З листопада цими сертифікатами вже можна буде користуватися", — сказав він.

Він зазначив, що вже 2024 року стартує третій етап "єВідновленн". Компенсацію почнуть виплачувати тим, хто витрачав свої гроші на ремонт житла.

"Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати почнуться з початку 2024 року", — наголосив Денис Шмигаль.

Компенсаційний механізм не відрізнятиметься від інших категорій "єВідновлення" — заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія і повідомить, яким буде розмір виплати.

Компенсації за зруйноване житло: як усе відбувається

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, стартувала в травні 2023 року. Допомогу надають українцям, житло яких:

було пошкоджено після 24 лютого 2022 року;

побудовано на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Отриману компенсацію люди можуть витратити на купівлю будівельних матеріалів, які потрібні для ремонту. Освоїти кошти потрібно за рік.

А в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення", коли в українців з'явилася можливість реєструвати заяву на компенсацію за зруйноване майно. Житлові сертифікати, на яких є кошти на купівлю нового житла, надають:

українцям, житло яких повністю зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

громадянам, житло яких не підлягає відновленню неможливо;

особам, у яких будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

До цього українці подавали заявки в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

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"єВідновлення": Як отримати компенсацію на відновлення житла

Раніше Фокус пояснював, як українцям самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок. Це можна зробити, якщо скористатися спеціальним компенсаційним онлайн-калькулятором. Також ми розповідали, як перевірити житловий сертифікат у Дії.