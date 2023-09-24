"єВідновлення": Як отримати компенсацію на відновлення житла

Як отримати компенсацію і де можна витратити гроші? Міністерство відновлення розширило список бізнесів-партнерів програми.

Related video

Україна запустила програму "єВідновлення" у травні 2023 року. Держава компенсує громадянам збитки за пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії житло. Хто і як може отримати компенсацію, а також на що і де витратити отримані гроші, розповідається на сайті Дії.

Хто має право на компенсацію?

Заявку на отримання допомоги за програмою "єВідновлення" можуть подати громадяни України, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване під час воєнних дій і не підлягає відновленню. За умовами програми деякі категорії громадян мають пріоритет у черговості отримання компенсації. Насамперед кошти на відновлення отримають:

учасники бойових дій;

люди, які дістали поранення і стали інвалідами внаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

мобілізовані;

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю I і II груп;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

піклувальники та опікуни;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Усі інші категорії громадян реєструються в порядку "живої черги".

Підсанкційні особи, а також засуджені за злочини проти національної безпеки не мають права на участь у програмі "єВідновлення". Ці ж обмеження поширюються на їхніх спадкоємців.

Що потрібно зробити для отримання компенсації?

Для початку потрібно надати дані про зруйноване або пошкоджене житло: населений пункт, тип нерухомості, її площу. Також необхідно описати пошкодження та надати їхні фото.

У разі пошкодженого житла потрібно:

Подати заявку на послугу Пошкоджене майно в застосунку "Дія". Відкрити рахунок "єВідновлення" в банку. Подати заявку на виплату через "Дію" Дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади. Дочекатися внесення рішення до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Отримати гроші на картку "єВідновлення".

Якщо житло було повністю зруйновано, порядок дій такий:

Подати повідомлення про зруйноване майно в застосунку або на порталі "Дія". Подати заяву про виплату за зруйноване майно в додатку. Дочекатися отримання сертифіката. Подати заявку в "Дії" для бронювання коштів за сертифікатом і дочекатися підтвердження бронювання. Укласти угоду в нотаріуса. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

Скільки можна отримати?

Сума компенсації залежить від складності пошкоджень, але не може перевищувати 200 тисяч гривень. Розмір допомоги визначить спеціальна комісія після огляду зруйнованого житла та на підставі середньої вартості необхідних ремонтних робіт.

На що можна витратити отриману компенсацію?

Компенсація "єВідновлення" призначена для придбання будматеріалів та оплату робіт. Витратити гроші можна тільки у продавців і підрядників, які мають відповідні КВЕДи діяльності. Грошові кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт. Витратити гроші можна тільки у продавців і підрядників, які мають відповідні коди для роботи.

У вересні Міністерство відновлення розширило список категорій бізнесу, які можуть стати партнерами програми:

1520 — житлове та торговельне будівництво;

1711 — вентиляція, водопровід і теплопостачання;

1731 — електромонтажні роботи;

1740 — облицювання плиткою і кахлем, кам'яна кладка, ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи;

1750 — теслярські роботи;

1761 — зовнішня обшивка стін, покрівельні роботи, оздоблення листового металу;

1771 — бетонні роботи;

5065 — електричне обладнання та комплектуючі;

5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 — лакофарбова продукція та супровідні товари;

5200 — товари для дому;

5211 — будівельні магазини;

5231 — магазини скла, фарб, шпалер.

5713 — підлогове покриття;

8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

При одночасній купівлі будівельних матеріалів і товарів, які не передбачені програмою "єВідновлення", доведеться оформляти окремі чеки.

Нагадаємо, українці можуть самостійно розрахувати компенсацію за знищений будинок. В Україні з'явився компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла.

Також Фокус писав про те, чи заплатять українцям за самостійний ремонт і що потрібно змінити для цього в чинному законодавстві.