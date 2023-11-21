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Экономика Восстановление Украины после войны

Миллиарды на восстановление. Как Украине отстроить разрушенное Россией и откуда взять на это деньги

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Фото: Коллаж: Фокус | Украине не будет хватать 4,5 млн человек для послевоенного восстановления, говорят специалисты

Россия уже нанесла ущерб инфраструктуре Украины на более 151 млрд долларов и продолжает вести тактику "выжженной земли", увеличивая эти суммы. Чтобы избежать вымирания наших территорий, власть совместно с международным сообществом постепенно восстанавливает критически важные объекты. Фокус узнал, на какие ресурсы для восстановления — финансовые и человеческие — можем рассчитывать в следующем году и в дальнейшем.

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Российская агрессия унесла жизни десятков тысяч украинцев, а также нанесла немалый ущерб экологии и материальному фонду страны. Так, по данным Киевской школы экономики, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины достигла $151,2 млрд (по стоимости замещения). По сравнению с июнем 2023 года, цифра выросла более чем на $700 млн. Поскольку война продолжается, убытки растут.

В общем объеме прямых убытков, нанесенных военной агрессией РФ, наибольшая доля приходится на жилой фонд — $55,9 млрд. В целом разрушено или повреждено 167,2 тыс. объектов. На втором месте по сумме ущерба — инфраструктура (убытки оцениваются в $36,6 млрд). С начала боевых действий в Украине были повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, не менее 344 мостов и мостовых переходов, более 25 тысяч километров автомобильных дорог государственного и местного значения и коммунальных дорог.

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РФ разрушила или повредила более 167 тыс. частных и многоквартирных домов
Фото: Forbes

Из-за боевых действий и атак россиян сокращается количество школ, садиков и больниц в Украине. Так, разрушено или повреждено около 3,5 тысяч учебных (убытки — $10,1 млрд) и 1223 медицинских учреждений ($2,9 млрд). По подсчетам Всемирного Банка, для нашего восстановления нужно около 411 млрд долл. Украина рассчитывает на полную конфискацию российских активов за рубежом для покрытия всех нанесенных убытков. И пока страны-партнеры ищут правовой механизм их передачи, Украина пытается проводить быстрое восстановление — текущие ремонты сетей, жилья, чтобы сохранить жизнь в селах и городах, где это возможно.

С миру по нитке: за чей счет отстраиваем страну

Весомую роль в быстром восстановлении Украины играют международные ресурсы. В мае прошлого года президент Владимир Зеленский предложил странам-партнерам взять шефство над регионами Украины, пострадавшими от войны. Среди таких стран, в частности, Литва, Латвия, Эстония, Англия, Франция, Австрия, Чехия, Турция, Греция, Дания. Например, последняя согласилась помогать восстанавливать Николаев и Николаевскую область. Недавно Копенгаген утвердил пакет помощи региону на $42,9 млн, который включает закупку и монтаж оборудования для тепло-, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критической социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.

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Впрочем, финансирование восстановления Украины сейчас — не в приоритете международных партнеров Украины. "Сегодня объемы аккумулированных от международных партнеров средств на восстановление, по сравнению с бюджетной помощью, значительно меньше, — объясняют Фокусу в Центре анализа публичных финансов и публичного управления KSE.С февраля 2022 года и до ноября 2023 года Группой Всемирного Банка удалось мобилизовать 38,2 млрд долл. США, из которых 29,6 млрд долл. США уже поступили в Украину. Больше всего из этих денег мобилизовано и направлено на поддержку финансовой состоятельности Украины. И только 1,1 млрд долл. — это средства, которые были аккумулированы в созданный Всемирным Банком Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Такой ресурс используется для укрепления системы здравоохранения, восстановления энергетики, логистической инфраструктуры, восстановления разрушенного жилья, развития сельского хозяйства. К наполнению этого фонда присоединились: Япония, Норвегия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Австрия, Швеция, Республика Корея, Исландия, Литва, Бельгия, Латвия".

Львиная доля международной помощи идет на поддержание финансовой устойчивости Украины. Значительно меньше — на восстановление

Приобщиться к восстановлению Украины могут люди и компании со всего мира через фандрейзинговую платформу UNITED24. К примеру, почти 640 млн грн из этих донатов уже передали на восстановление Киевщины.

Между тем и сама Украина пытается найти ресурс на восстановление. Так, в октябре прошлого года был создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Фонд частично наполняется за средства, изъятые за счет конфискации активов РФ в Украине, а также из прибыли НБУ. За счет него выплачиваются компенсации за ремонт или восстановление разрушенного жилья в рамках программы "єВідновлення". Небольшие ремонты делаются и ресурсом общин. "Органы местного самоуправления за счет своих программ ремонтируют жилье. Логика такова: если можно отремонтировать за небольшие средства жилье до отопительного сезона, — это лучше, чем человек будет ВПЛ. Что касается восстановления — это серьезные средства. Поэтому точечно на местном уровне, где разрушений не так много, где бюджеты позволяли, средства выделялись", — отметил в комментарии Фокусу политолог и финансист Алексей Буряченко.

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Но полномочия по восстановлению на местном уровне ограничены. "Самостоятельно местные бюджеты могут финансировать только собственные (коммунальные) учреждения и имущество, находящееся в их собственности, а также принимать программы поддержки восстановления жилья жителей. Водопроводы, сети, разминирование — все это выходит за пределы расходных полномочий уровня территориальных общин", — отметили в KSE.

Международные институты, иностранный капитал: кто будет финансировать восстановление–2024

По сравнению с бюджетом–2023, главная смета страны на следующий год характеризуется существенным сокращением расходов на инфраструктуру и строительство. Так, Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии больше не сможет рассчитывать на прибыль НБУ — он будет наполняться только из конфискованного и проданного российского имущества. А все доходы Дорожного фонда будут направлены в общий фонд государственного бюджета на нужды обороны. Как отмечают в KSE, в целом инфраструктурные расходы в бюджете–2024 предусмотрены на общую сумму 8,5 млрд грн.

ремонт дорог Fullscreen
В 2024-м не будут ремонтировать дороги — средства из Дорожного фонда пойдут на оборону
Фото: Укравтодор

Что предусмотрено проектом государственного бюджета–2024:

  • субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях, предоставляющих общее среднее образование — 2,5 млрд грн;
  • субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования, модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования — 1,5 млрд грн;
  • субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения — 1 млрд грн.
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Кроме этого, в проекте бюджета на 2024 год планируется выделить 10,8 млрд грн на программы по восстановлению, ключевыми из которых являются:

  • субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины — 4,5 млрд грн;
  • обеспечение реализации проектов по восстановлению инфраструктуры по программе "Поддержка быстрого восстановления Украины" — 3,2 млрд грн;
  • субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины — 2,3 млрд грн.

"Важно, что все эти программы будут профинансированы за счет средств международных партнеров, что, в свою очередь, позволяет высвободить часть средств на секторы обороны и социальной сферы. В то же время развитие именно дорожной инфраструктуры в 2024 году не предусмотрено. Основной причиной является отсутствие "свободных" средств для финансирования такого рода проектов", — отметили аналитики KSE.

В бюджете–2024 не предусмотрены средства на строительство дорог

Вместе с тем возможности громад финансировать ремонты в 2024-м тоже уменьшатся из-за изъятия военного НДФЛ. "В пределах своих местных возможностей текущий ремонт, возможно, и будет делаться. И это будет зависеть от того, насколько громада может себе это позволить. На государственном уровне серьезных проектов большого строительства не будет, кроме стратегических мостов", — прокомментировал Буряченко.

В целом страна рассчитывает на более активное участие частного иностранного капитала в послевоенном восстановлении. "Частные инвестиции должны стать основой будущего восстановления. Однако, пока идет война, государство и МФО должны выступить катализатором частных инвестиций, беря на себя часть риска: через акционерное финансирование от МФО, страхование военных рисков, создание совместных предприятий с государственными предприятиями военной промышленности, реализацию пилотных проектов с акцентом на углубление переработки в промышленности", — убежден председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев.

Украина рассчитывает привлечь частные иностранные инвестиции на восстановление Fullscreen
Украина рассчитывает привлечь частные иностранные инвестиции на восстановление
Фото: Pexels

Кроме того, в правительстве ожидают получить замороженные активы РФ в мире, а до того — проценты с них, которых с начала 2023 года удалось аккумулировать примерно 3 млрд евро. ЕС уже одобрил план направления доходов, полученных от них, на помощь Украине. Сейчас лидеры ищут способы их передачи, в соответствии с действующими договорными обязательствами, а также законодательством ЕС и международным правом.

Возвращение беженцев и миграционная политика: как преодолеть дефицит кадров для восстановления

Для восстановления страны нужны не только финансы, но и люди. Последнее уже сейчас вызывает беспокойство, поскольку, согласно исследованию EasyBusiness, до 2,7 млн вынужденных мигрантов склоняются к тому, чтобы остаться за рубежом. "Возвращение этих мигрантов является важным с точки зрения обеспечения быстрого и устойчивого экономического роста: чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно будет привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек в рабочую силу. Без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 млрд долларов ВВП за 10 лет (в ценах 2021), что также может означать недополучение около 45 млрд долларов налоговых поступлений", — говорится в исследовании.

По мнению авторов, Украине не лишним будет учесть опыт Израиля в политике возвращения вынужденных мигрантов. В частности, правительство этой страны оказывает значительную помощь с интеграцией евреев-иммигрантов: бесплатный билет в страну, финансовую поддержку, субсидии на аренду жилья, образование, медицинское страхование, налоговые кредиты и скидки, более низкие ставки ипотеки и т.п.

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Но возвращение наших соотечественников может в итоге не закрыть потребность человеческих ресурсов в восстановлении. "Даже если мы сможем вернуть какое-то количество тех мигрантов, которые покинули страну, нам может не хватить этого, — говорит Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько. — Нам не будет хватать более 4,5 млн трудовых ресурсов. Уже имеем такую ситуацию, что при большом количестве вакансий огромная безработица — она структурная: требуются те профессии, которых не хватает. Не уверена, что возвращение граждан выровняет этот процесс. Нам нужно будет очень много рук. А имея и травмированное ментально, и физически общество, нам этого просто может не хватить".

Украине может не хватать 4,5 млн трудовой силы для восстановления, предостерегают специалисты

По ее мнению, в стране следует организовать программы по привлечению граждан других стран для восстановления. Впрочем, в этом направлении кое-что уже сделано. Управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников обратил внимание на подписанный президентом в июле 2023 года законопроект №6516 "О совершенствовании условий и порядка иммиграции в Украину иностранцев и лиц без гражданства". В частности, документ:

  • уменьшил срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев;
  • упростил процедуру предоставления разрешения на иммиграцию членам семьи иностранных высококвалифицированных специалистов и рабочих, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;
  • усовершенствовал квотный принцип предоставления разрешения на иммиграцию (квота будет вводиться в случае ухудшения миграционной ситуации в Украине).

"Государство сегодня пытается способствовать привлечению мигрантов из других стран в Украину, но нужно понимать, что пока продолжаются боевые действия, массово иностранцы в нашу страну приезжать не будут. А после того, как закончится война, чтобы успешно реализовывать миграционную политику, нужно создать благоприятные условия для жизни в Украине", — сказал Фокусу Шабельников.

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Эксперты допускают, что Украине для восстановления понадобится привлечение иностранных мигрантов
Фото: УНИАН

По его мнению, следует направлять усилия на привлечение мигрантов из стран, сталкивающихся с экологическими проблемами или социальными трудностями, а также ввести систему миграционных баллов (points-based system). "Нужно разработать инициативу, которая базируется на определенных возрастных критериях и навыках мигрантов, что будет способствовать легкому получению разрешений на проживание без ограничений и затяжных бюрократических процедур. То есть человек набирает соответствующее количество баллов и автоматически получает вид на жительство в Украине. Кроме того, подача документов должна быть онлайн, решения должны приниматься автоматически алгоритмом, а не лично человеком (чтобы уменьшить риск коррупции)", — считает эксперт.

Украине для привлечения рабочих из других стран следует ввести систему миграционных баллов

Другим выходом для преодоления дефицита рабочей силы для восстановления Украины может быть механизация и роботизация экономики. "Нам нужны такие технологии, инвестиции, которые бы не требовали дополнительной рабочей силы, то есть с робототехникой и тому подобное. Это должен быть критерий для инвесторов, которые захотят к нам прийти", — отметил Фокусу социолог Виктор Небоженко.

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