Компенсация за поврежденное жилье по программе "єВідновлення": кому могут отказать

Украинцы, чье жилье было повреждено в результате полномасштабного вторжения ВС РФ, могут получить деньги от государства на его восстановление. Однако законом установлены несколько причин, по которым в компенсации могут отказать.

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В Украине стартовала программа "єВідновлення", которая помогает гражданам в получении компенсации за поврежденное жилье. Однако при определенных условиях в предоставлении денег на ремонт могут отказать. Об этом подробно рассказала в комментарии "РБК-Украина" координатор бесплатной линии юридической помощи БФ "Право на защиту" Надежда Коренева.

В каких случаях в возмещении могут отказать?

Законом установлены следующие основания для отказа комиссии в предоставлении компенсации:

заявление подало лицо, которое не может получать деньги (например, потому что не является собственником имущества);

предоставленная информация оказалась ложной;

заявление не соответствует порядку получения компенсации (например, не указаны обязательные реквизиты);

расходы на объект недвижимого имущества уже были компенсированы.

"Подчеркиваю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения", — сказала Коренева.

Можно ли обжаловать отказ?

Отказ комиссии в компенсации за поврежденное жилье можно обжаловать.

"Если вы имеете возражения или жалобы относительно актов обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, с решением комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности с ее размером, то вы имеете право подать возражение", — объяснила эксперт.

Соответствующее обращение можно подать в бумажной форме через администратора ЦПАУ, работников органа соцзащиты населения или нотариуса. На это украинцам предоставляется пять рабочих дней.

"К возражению/жалобе вы можете подавать объяснения, фотофиксации, выводы от третьих лиц, в частности Группы поддержки "еВідновлення", другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в возражении/жалобе. Решение уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке", — рассказала Коренева.

Можно ли получить компенсацию за уже сделанный ремонт?

Верховная Рада Украины уже утвердила соответствующие изменения, но закон еще не был подписан президентом и в силу еще не вступил.

Планируется, что процедура получения компенсации за уже сделанный ремонт будет такой:

человек подает заявление, указав любой открытый счет украинского банка; комиссия оценивает повреждения, осматривает имущество и фиксирует выполненные строительные работы; по желанию заявитель может предоставить документы, подтверждающие проведение ремонта.

Эксперт подчеркнула, что требовать предоставления документов в подтверждение ремонта комиссия не будет иметь права, как и отказывать в компенсации из-за их отсутствия.

Средства должны проводить одним платежом, а использовать заявитель их сможет по своему усмотрению.

"Итак, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в которые войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства", — добавила Коренева.

Напомним, жилищные сертификаты, полученные по программе "єВідновлення", украинцы смогут использовать для оплаты первого взноса по программе "єОселя". В Минэкономики рассказали, кому государство предоставило право получить льготную ипотеку на жилье.

Как уже сообщалось, для получения компенсации по программе "єВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.