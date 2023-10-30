Компенсация за поврежденное жилье по программе "єВідновлення": кому могут отказать
Украинцы, чье жилье было повреждено в результате полномасштабного вторжения ВС РФ, могут получить деньги от государства на его восстановление. Однако законом установлены несколько причин, по которым в компенсации могут отказать.
В Украине стартовала программа "єВідновлення", которая помогает гражданам в получении компенсации за поврежденное жилье. Однако при определенных условиях в предоставлении денег на ремонт могут отказать. Об этом подробно рассказала в комментарии "РБК-Украина" координатор бесплатной линии юридической помощи БФ "Право на защиту" Надежда Коренева.
В каких случаях в возмещении могут отказать?
Законом установлены следующие основания для отказа комиссии в предоставлении компенсации:
- заявление подало лицо, которое не может получать деньги (например, потому что не является собственником имущества);
- предоставленная информация оказалась ложной;
- заявление не соответствует порядку получения компенсации (например, не указаны обязательные реквизиты);
- расходы на объект недвижимого имущества уже были компенсированы.
"Подчеркиваю, что отказ в компенсации за ремонт недвижимого имущества не лишает права повторного обращения или обжалования такого решения", — сказала Коренева.
Можно ли обжаловать отказ?
Отказ комиссии в компенсации за поврежденное жилье можно обжаловать.
"Если вы имеете возражения или жалобы относительно актов обследования комиссии и/или отчета по техническому обследованию, с решением комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, в частности с ее размером, то вы имеете право подать возражение", — объяснила эксперт.
Соответствующее обращение можно подать в бумажной форме через администратора ЦПАУ, работников органа соцзащиты населения или нотариуса. На это украинцам предоставляется пять рабочих дней.
"К возражению/жалобе вы можете подавать объяснения, фотофиксации, выводы от третьих лиц, в частности Группы поддержки "еВідновлення", другие документы в подтверждение аргументов, приведенных в возражении/жалобе. Решение уполномоченного органа/комиссии также могут быть обжалованы в судебном порядке", — рассказала Коренева.
Можно ли получить компенсацию за уже сделанный ремонт?
Верховная Рада Украины уже утвердила соответствующие изменения, но закон еще не был подписан президентом и в силу еще не вступил.
Планируется, что процедура получения компенсации за уже сделанный ремонт будет такой:
- человек подает заявление, указав любой открытый счет украинского банка;
- комиссия оценивает повреждения, осматривает имущество и фиксирует выполненные строительные работы;
- по желанию заявитель может предоставить документы, подтверждающие проведение ремонта.
Эксперт подчеркнула, что требовать предоставления документов в подтверждение ремонта комиссия не будет иметь права, как и отказывать в компенсации из-за их отсутствия.
Средства должны проводить одним платежом, а использовать заявитель их сможет по своему усмотрению.
"Итак, внесенные изменения после вступления их в силу значительно расширят перечень лиц для получения компенсации, в которые войдут те, кто уже полностью восстановил свое жилье за собственные средства", — добавила Коренева.
Напомним, жилищные сертификаты, полученные по программе "єВідновлення", украинцы смогут использовать для оплаты первого взноса по программе "єОселя". В Минэкономики рассказали, кому государство предоставило право получить льготную ипотеку на жилье.
Как уже сообщалось, для получения компенсации по программе "єВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.