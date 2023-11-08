Будут дроны, а не дороги: Рада поддержала идею забрать у общин налоги с зарплат военных

Правительственная инициатива о перенаправлении "военного" НДФЛ из местных общин в государственный бюджет прошла второе чтение. Это значит, что теперь значительную часть средств Кабинет министров сможет использовать для укрепления обороны страны.

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Законопроект №10037, в котором предлагается перераспределить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих с местных бюджетов в государственный бюджет был принят Верховной Радой во втором чтении в среду, 8 ноября 2023 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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Известно, что свои голоса "За" отдали 256 народных избранника. По информации Железняка, с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный НДФЛ" будет перенаправлен в госбюджет в пропорции 50% на 50%, а именно:

13 миллиардов гривен — в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины;

13 миллиардов гривен — в Министерство обороны на закупку артиллерийских систем .

А с 1 января и по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, "военніе НДФЛ" будет распределятся так:

45% — в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины на дроны (плюс около 43 миллиардов гривен);

45% — в Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (плюс около 43 миллиардов гривен);

10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 миллиардов гривен).

В то же время, как уточнила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, "обычный НДФЛ" остается в общинах в объеме 64%.

"При этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованной поставки холодной воды и водоотвода", – отметила она.

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По ее словам, остатки на счетах ОМС (органов местного самоуправления) можно будет использовать только на приоритетные расходы:

социальные;

поддержку обороны;

лечение и реабилитацию граждан, которые пострадали от российской агрессии.

Напомним, 17 октября депутаты Верховной Рады провалили голосование за закон о "военном НДФЛ". Примечательно, что для принятия законопроекта не хватило всего трех голосов. Так же Фокус подробно объяснял, повлияет ли изъятие "военного" НДФЛ на развитие громад в Украине.