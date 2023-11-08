Будуть дрони, а не дороги: Рада підтримала ідею забрати у громад податки із зарплат військових

Урядова ініціатива про перенаправлення "військового" ПДФО з місцевих громад до державного бюджету пройшла друге читання. Це означає, що тепер значну частину коштів Кабінет міністрів зможе використовувати для зміцнення оборони країни.

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Законопроєкт №10037, у якому пропонується перерозподілити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету, ухвалила Верховна Рада у другому читанні в середу, 8 листопада 2023 року. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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Відомо, що свої голоси "За" віддали 256 народних обранців. За інформацією Железняка, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року "військовий ПДФО" буде перенаправлено до держбюджету в пропорції 50% на 50%, а саме:

13 мільярдів гривень — у Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України;

13 мільярдів гривень — у Міністерство оборони на закупівлю артилерійських систем.

А з 1 січня і по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, "воєнний ПДФО" розподілятиметься так:

45% — у Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони (плюс близько 43 мільярдів гривень);

45% — у Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (плюс близько 43 мільярдів гривень);

10% — розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 мільярдів гривень).

Водночас, як уточнила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, "звичайний ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64%.

"Водночас щонайменше 4% податку має бути спрямовано на проведення розрахунків під час виробництва теплової енергії, а також на підтримку підприємств із виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення", — зазначила вона.

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За її словами, залишки на рахунках ОМС (органів місцевого самоврядування) можна буде використовувати тільки на пріоритетні видатки:

соціальні;

підтримку оборони;

лікування та реабілітацію громадян, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, 17 жовтня депутати Верховної Ради провалили голосування за закон про "військовий ПДФО". Примітно, що для ухвалення законопроєкту не вистачило всього трьох голосів. Так само Фокус докладно пояснював, чи вплине вилучення "військового" ПД ФО на розвиток громад в Україні.