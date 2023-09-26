Виплати військовослужбовцям: чи вирахують із зарплат податок на доходи фізосіб

У Міністерстві фінансів України пояснили, що суми податку на доходи фізичних осіб, які утримуються з грошового забезпечення, винагород та інших виплат, отриманих військовослужбовцями, віддають винятково на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

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Грошові виплати військовослужбовцям не знижуватимуться через сплату ПДФО, оскільки податок повністю компенсується за рахунок коштів із держбюджету. Це означає, що у військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Відповідний механізм описаний у кількох статтях Податкового кодексу України, повідомили в Міністерстві фінансів 25 вересня 2023 року.

Так, згідно з пунктом 168.5 статті 168 Податкового кодексу України, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, винагород та інших виплат, отриманих військовослужбовцями, а також визначених законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", спрямовують винятково на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Надходження від ПДФО розподіляють у пропорції:

79% (місцеві бюджети),

21% (держбюджет).

У військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Фото: прес-служба мінфіну

"Рішення тимчасово переспрямувати отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток військово-промислового комплексу загалом і купівлю дронів з одночасним відшкодуванням такої суми військовим і створенням низки компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад дасть змогу не витрачати бюджетні гроші на непріоритетні під час війни речі. При цьому місцеві бюджети все одно не відчуватимуть нестачі фінансування", — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься:

шляхом надходження ПДФО (приблизно 237 мільярдів гривень);

базової дотації (21,1 мільярда гривень)

додаткової дотації (33,4 мільярда гривень).

"Сумарно це становить понад 290 мільярдів гривень. Це на 75 мільярдів гривень більше за ресурс 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше 6%", — додають у Мінфіні.

При цьому наголошується, що додаткова дотація призначена громадам, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією РФ. Вони й у 2023 році отримують додаткову дотацію за результатами виконання бюджетів.

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Нагадаємо, Фокус уже пояснював, що постанова №590, яка нібито регулює черговість видатків місцевих бюджетів, де безпека — на першому місці, на практиці не завжди працює. Часто буває, що видатки, які не пов'язані з безпекою та обороною, позиціонуються, ніби це видатки на укриття.

Також зазначимо, що в урядовому проєкті державного бюджету-2024, який передали до Ради, на 5%, порівняно з нинішнім роком, збільшено видатки на Міністерство соціальної політики.