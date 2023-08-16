Чималенька сума: скільки витрачають із бюджету на виплати військовим

Грошове утримання військовослужбовців — найбільша стаття видатків загального фонду державного бюджету за період із січня по липень цього року.

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Найбільшою статтею видатків із державного бюджету України у 2023 році є грошові виплати військовослужбовцям. Так, держава за сім місяців цього року вже витратила на ці цілі 520 мільярдів гривень, повідомили в Міністерстві фінансів України.

У відомстві зазначають, що з січня по липень видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 трильйона гривень, з яких у липні — 231,8 мільярда гривень.

Як Україна фінансує Збройні сили у 2023 році Фото: прес-служба мінфіну

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплата праці з нарахуваннями — на неї витратили 669,9 мільярда гривень. Тільки на грошове утримання військовослужбовців було перераховано 518,8 мільярда гривень.

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На другому місці — оплата використання товарів і послуг (24,8% від загального обсягу видатків). Цю статтю профінансували на 406,3 мільярда гривень, зокрема 65,3 мільярда гривень у липні.

Більша частина цієї суми також іде на Збройні сили України. Так, витративши 276,9 мільярда гривень, держава купила:

військову техніку;

озброєння;

боєприпаси;

засоби індивідуального захисту;

пальне;

продукти харчування.

Ще 78,6 мільярда гривень із державного бюджету перерахували Національній службі здоров'я, щоб підтримати програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

На третьому місці за видатками — соціальне забезпечення (пенсії, стипендії). На це у держави пішло 304,6 мільярда гривень. З них 159 мільярдів гривень отримав Пенсійний фонд України (ПФУ) для забезпечення виплати пенсій, 105,5 млрд гривень — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист і підтримку населення.

Виплати військовим

Український парламент 28 червня підтримав законопроєкт №9342, який передбачає повернення додаткових виплат для українських військових. Як повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, закон підтримали 311 депутатів, які були присутні в залі Верховної Ради.

Щодо строковиків і курсантів, окрім доплати вони також отримають відпустку в розмірі 30 днів протягом року. Олексій Гончаренко наголосив, що оптимальним було б повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень абсолютно для всіх військових.

Нагадаємо, 2 червня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна фінансує свої Збройні сили та інші сектори безпеки і оборони з власного бюджету. За його словами, ЗСУ щомісяця отримують від 130 до 140 мільярдів гривень. Водночас дефіцит фінансування держава покриває завдяки військовим облігаціям і запозиченням.