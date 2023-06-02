"У нас простий бюджет": очільник Мінфіну розповів, як Україна фінансує армію, зарплати та пенсії

За словами міністра Сергія Марченка, дефіцит фінансування держава покриває завдяки військовим облігаціям та запозиченням.

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Україна фінансує свої Збройні сили та інші сектори безпеки та оборони із власного бюджету. У середньому щомісяця бюджет отримує з податків близько 90 мільярдів гривень, розповів "24 каналу" міністр фінансів Сергій Марченко.

"У середньому на місяць від 130 до 140 мільярдів гривень ми спрямовуємо на фінансування Збройних Сил України та інших військових формувань", – розповів урядовець.

Він пояснив, що дефіцит фінансування держава покриває завдяки військовим облігаціям та запозиченням. Інші сфери країни, наприклад, соціальна, гуманітарна, зарплати вчителям, пенсії отримують фінансування за допомогою грошей від міжнародних партнерів.

"У нас досить простий бюджет", – наголосив Сергій Марченко.

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Сергій Марченко також зазначив, що держава не має жодних проблем з ліквідністю на казначейському рахунку, всі витрати здійснюються вчасно та у повному обсязі. А фінансова допомога від партнерів надходить своєчасно та ритмічно.

"Наприклад, зараз є програма з Міжнародним валютним фондом (МВФ), за допомогою якої ми максимально забезпечуємо фінансування всіх проблем. Країни G7 профінансувати потреби України зобов'язалися у рамках 4-річної перспективи".

Як зазначив міністр фінансів, з початку 2023 року наша країна вже отримала близько 20 мільярдів доларів допомоги від партнерів.

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Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі податки, які сплачують громадяни України та бізнес будуть спрямовані на оборону та безпеку України, у тому числі на нову техніку, зброю та забезпечення української армії.

Раніше Фокус писав, яку динаміку ВВП учасники консенсус-прогнозу очікують у 2023 році та коли прогнозують завершення війни.

Також нагадаємо, що у 2023 році влада сподівається покрити потреби у фінансуванні за рахунок міжнародної допомоги і не планує задіяти друкарський верстат, тим самим посилюючи ризики прискорення інфляції.