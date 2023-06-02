"У нас простой бюджет": глава Минфина рассказал, как Украина финансирует армию, зарплаты и пенсии

По словам министра Сергея Марченко, дефицит финансирования государство покрывает благодаря военным облигациям и заимствованиям.

Related video

Украина финансирует свои Вооруженные силы и другие сектора безопасности и обороны из собственного бюджета. В среднем, ежемесячно, бюджет получает с налогов около 90 миллиардов гривен, рассказал "24 каналу" министр финансов Сергей Марченко.

"В среднем в месяц от 130 до 140 миллиардов гривен мы направляем на финансирование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", – рассказал чиновник.

Он объяснил, что дефицит финансирования государство покрывает благодаря военным облигациям и заимствованиям. Другие сферы страны, например, социальная, гуманитарная, зарплаты учителям, пенсии, получают финансирование с помощью денег от международных партнеров.

"У нас достаточно простой бюджет", – отметил Сергей Марченко.

На видео с 04:00

Сергей Марченко также отметил, что у государства нет никаких проблем с ликвидностью на казначейском счете, все расходы производятся вовремя и в полном объеме. А финансовая помощь от партнеров поступает своевременно и ритмично.

"Например, сейчас есть программа с Международным валютным фондом (МВФ), с помощью которой мы максимально обеспечиваем финансирование всех проблем. Страны G7 профинансировать нужды Украины обязались в рамках 4-летней перспективы".

Как отметил министр финансов, с начала 2023 года наша страна уже получила около 20 миллиардов долларов помощи от партнеров.

Важно

"Это не благотворительность": ЕС инвестирует в свою безопасность, помогая Украине, — глава Минфина

Напомним, 14 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все налоги, которые платят граждане Украины и бизнес будут направлены на оборону и безопасность Украины, в том числе на новую технику, оружие и обеспечение украинской армии.

Ранее Фокус писал какую динамику ВВП участники консенсус-прогноза ожидают в 2023 году и когда прогнозируют завершение войны.

Также напомним, что в 2023 году власти надеются покрыть потребности в финансировании за счет международной помощи и не планируют задействовать печатный станок, тем самым усиливая риски ускорения инфляции.