"Это не благотворительность": ЕС инвестирует в свою безопасность, помогая Украине, — глава Минфина

Министр Марченко заявил, что количество украинцев, живущих в бедности, растет. Более того, продолжает расти инфляция, которая в 2023 году может достигнуть отметки в 28%.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что решающая финансовая поддержка Запада — это "не благотворительность", а "самосохранение" для Европы. Украина защищает демократию, а потому ЕС должен помогать ей восстанавливать электрическую инфраструктуру. Об этом Марченко заявил в интервью Associated Press.

По мнению министра, официальные лица Европейского Союза урегулируют спор с Венгрией, которая заблокировала ключевой пакет помощи в размере 18 млрд евро. Марченко сказал, что финансовая поддержка Украины ничтожна по сравнению с расходами развитых стран на борьбу с такими чрезвычайными ситуациями, как глобальный финансовый кризис 2008 года и пандемия COVID-19. Однако выделенные деньги поддерживают свободу и безопасность далеко за пределами Украины.

"Поддерживать Украину — это не благотворительность. Мы пытаемся защитить свободу и демократию всего цивилизованного мира", — сказал министр.

По его словам, ликвидация ущерба от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, такой как электростанции, обойдется в 0,5% от годового объема производства Украины в следующем году. Украина пытается покрыть дефицит бюджета, эквивалентный 38 млрд долларов.

Издание пишет, что Украина нуждается во внешнем финансировании для покрытия дефицита бюджета, вызванного войной. Наличные деньги или кредиты помогают ей избежать печатания денег в центральном банке для покрытия основных потребностей, таких как выплата пенсий людям. Эта практика рискует усугубить и без того болезненную инфляцию.

"Сейчас не время откладывать какую-либо поддержку, просто уставать от Украины и украинских проблем… потому что в следующий раз, это нужно понять, после Украины Россия приблизится к европейской границе", — сказал Марченко.

По его словам, граждане и чиновники ЕС должны понимать, что сейчас речь идет о самозащите и самосохранении Европы. Марченко отметил, что количество украинцев, живущих в бедности, "резко увеличивается". По его словам, инфляция превысила 26% по состоянию на октябрь и может вырасти до 28% к концу года.

"Все возможные ресурсы, которые мы можем использовать, мы будем использовать, чтобы помочь нашему народу выжить в этих условиях", — сказал он. "Но опять же, люди понимают, почему они страдают" — жить в независимой стране.

Марченко сказал, что война оставит в прошлом репутацию Украины как коррумпированной страны, которой управляют олигархи.

Напомним, что Венгрия заблокировала выделение Украине дополнительных 18 млрд евро. Дополнительную макрофинансовую помощь Евросоюз планировал направить Киеву в 2023 году. Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против законодательных поправок, позволяющих выделить деньги Украине.

Также Фокус писал, что США согласовали военную помощь для Украины на $275 млн. По информации Минобороны США, ВСУ также получат боеприпасы для HIMARS и 80 тысяч снарядов 155 мм. Предусмотрены поставки грузовых вездеходов HMMWV и медицинского оборудования.