"Це не благодійність": ЄС інвестує у свою безпеку, допомагаючи Україні, — голова Мінфіну

Міністр Марченко заявив, що кількість українців, які живуть у злиднях, зростає. Більше того, продовжує зростати інфляція, яка у 2023 році може досягти позначки 28%.

Related video

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що вирішальна фінансова підтримка Заходу – це "не благодійність", а "самозбереження" для Європи. Україна захищає демократію, а тому ЄС має допомагати їй відновлювати електричну інфраструктуру. Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

На думку міністра, офіційні особи Європейського Союзу врегулюють суперечку з Угорщиною, яка заблокувала ключовий пакет допомоги у розмірі 18 млрд євро. Марченко сказав, що фінансова підтримка України є мізерною порівняно з витратами розвинених країн на боротьбу з такими надзвичайними ситуаціями, як глобальна фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19. Проте виділені гроші підтримують свободу та безпеку далеко за межами України.

"Підтримувати Україну — це не благодійність. Ми намагаємось захистити свободу та демократію всього цивілізованого світу", — сказав міністр.

За його словами, ліквідація збитків від російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, як-от електростанції, обійдеться в 0,5% від річного обсягу виробництва України наступного року. Україна намагається покрити дефіцит бюджету, еквівалентний 38 млрд доларів.

Видання пише, що Україна потребує зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету, спричиненого війною. Готівка або кредити допомагають їй уникнути друкування грошей у центральному банку для покриття основних потреб, таких як виплата пенсій людям. Ця практика ризикує посилити й так хворобливу інфляцію.

"Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, просто втомлюватися від України та українських проблем… тому що наступного разу це потрібно зрозуміти, після України Росія наблизиться до європейського кордону", — сказав Марченко.

За його словами, громадяни та чиновники ЄС мають розуміти, що зараз йдеться про самозахист та самозбереження Європи. Марченко зазначив, що кількість українців, які живуть у злиднях, "різко збільшується". За його словами, інфляція перевищила 26% станом на жовтень і може зрости до 28% до кінця року.

"Усі можливі ресурси, які ми можемо використати, ми використовуватимемо, щоб допомогти нашому народу вижити в цих умовах", — сказав він. "Але знову ж таки люди розуміють, чому вони страждають" — жити в незалежній країні.

Марченко сказав, що війна залишить у минулому репутацію України як корумпованої країни, якою керують олігархи.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виділення Україні додаткових 18 млрд євро. Додаткову макрофінансову допомогу Євросоюз планував направити Києву 2023 року. Під час відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти законодавчих поправок, що дозволяють виділити гроші Україні.

Також Фокус писав, що США погодили військову допомогу для України на $275 млн. За інформацією Міноборони США, ЗСУ також отримають боєприпаси для HIMARS та 80 тисяч снарядів 155 мм. Передбачено постачання вантажних всюдиходів HMMWV та медичного обладнання.