Украинцам уже предоставляют компенсации за жилье, уничтоженное россиянами: как забронировать средства

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, в январе-феврале 2024 года государство планирует реализовать сертификат на приобретение строительных материалов и заказ работ — для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке.

Related video

В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное во время полномасштабной войны жилье. Так, украинцы, которые уже получили жилищные сертификаты, с 27 декабря в приложении "Дія" смогут бронировать средства для покупки дома или квартиры. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Важно

Стартовали выплаты украинцам на ремонт поврежденного жилья: какие суммы выплатят

По его словам, бронировать деньги нужно для того, чтобы система знала, что вы планируете осуществить покупку жилья.

"До заключения сделки о приобретении жилья по сертификату, вы должны прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Для этого нужно посетить нотариуса, который наделен полномочиями государственного регистратора, или же прийти в ЦНАП", — говорится в сообщении министра.

Он отметил, что для этого понадобятся следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий право собственности;

технический отчет о полностью уничтоженном имуществе, который нужно получить от комиссии органов местного самоуправления.

Украинцам объяснили, как получить жилищный сертификат и приобрести новое жилье Фото: Министерство восстановления

Кубраков отметил, что граждане смогут покупать новое жилье как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Это может быть квартира или же частный дом в любой области страны.

Министр также добавил, что сейчас жилищный сертификат можно использовать только для покупки дома или квартиры.

"Но уже в январе-феврале ожидаем возможности реализации сертификата на приобретение стройматериалов и заказ работ — для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке", — подчеркнул он.

Как забронировать средства

Между тем в Министерстве цифровой трансформации объяснили алгоритм действий бронирования средств. Так, для этого нужно:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

в разделе "еВідновлення" перейти на вкладку "Сертификаты на жилье";

нажать на "Забронировать средства".

Важно

Миллиарды на восстановление. Как Украине отстроить разрушенное Россией и откуда взять на это деньги

"В течение пяти рабочих дней поступит подтверждение в "Дію" о том, что средства забронированы. После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи. Если не успеваете, потом повторно подадите заявление о бронировании средств", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус объяснял, как к программе "еВідновлення" могут присоединиться совладельцы разрушенного жилья. Также ранее стало известно, что для получения компенсации по программе "еВідновлення" жилье заявителя должно соответствовать четырем условиям.