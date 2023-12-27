Українцям вже надають компенсації за житло, знищене росіянами: як забронювати кошти

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, у січні-лютому 2024 року держава планує реалізувати сертифікат на придбання будівельних матеріалів та замовлення робіт — для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

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В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване під час повномасштабної війни житло. Так, українці, котрі вже отримали житлові сертифікати, з 27 грудня у застосунку "Дія" зможуть бронювати кошти для купівлі будинку або квартири. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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За його словами, бронювати гроші потрібно для того, щоби система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла.

"До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, ви маєте припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Для цього потрібно відвідати нотаріуса, який наділений повноваженнями державного реєстратора, або ж прийти в ЦНАП", — йдеться в повідомленні міністра.

Він зазначив, що для цього знадобляться наступні документи:

заява;

документ, що засвідчує право власності;

технічний звіт про повністю знищене майна, який потрібно отримати від комісії органів місцевого самоврядування.

Українцям пояснили, як отримати житловий сертифіка та придбати нове житло Фото: Міністерство відновлення

Кубраков зауважив, що громадяни зможуть купувати нове житло як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Це може бути квартира або ж приватний будинок у будь-якій області країни.

Міністр також додав, що наразі житловий сертифікат можна використати лише задля купівлі будинку чи квартири.

"Але вже в січні-лютому очікуємо можливості реалізації сертифіката на придбання будматеріалів та замовлення робіт – для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці", — підкреслив він.

Як забронювати кошти

Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації пояснили алгоритм дій бронювання коштів. Так, для цього потрібно:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії;

у розділі "єВідновлення" перейти на вкладку "Сертифікати на житло";

натиснути на "Забронювати кошти".

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"Протягом п'яти робочих днів надійде підтвердження в "Дію" про те, що кошти заброньовані. Після цього маєте 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус пояснював, як до програми "єВідновлення" можуть приєднатися співвласники зруйнованого житла. Також раніше стало відомо, що для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам.