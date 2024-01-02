В Україні виплачують нову компенсацію за програмою "єВідновлення": хто отримає гроші

Виплати в сежах нової форми компенсації стартували в перший день 2024 року. Розмір компенсації визначається на підставі акта первинного огляду пошкодженого житла та чек-листа зі встановленою вартістю будматеріалів і робіт.

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В Україні стартував третій етап комплексної програми відновлення житла. Ідеться про зміни до Закону України №2923-IX, у якому регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджено або зруйновано під час повномасштабного російського вторгнення. Головне нововведення — компенсацію в межах програми "єВідновлення" тепер виплачують українцям, які ремонтували житло за свої гроші.

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Як отримати компенсацію за ремонт пошкодженого житла власним коштом

Механізм ніяк не відрізняється від інших категорій програми "єВідновлення";

спочатку громадянин подає заявку через "Дію";

комісія розглядає заявку;

претенденту повідомляють про розмір компенсації.

Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист, де є вартість матеріалів і робіт, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Виплата компенсацій

В Україні з 27 грудня 2023 року надають компенсацію українцям, житло яких було повністю знищено під час війни. Громадяни, які мають житлові сертифікати, можуть бронювати кошти для купівлі будинку чи квартири. Для цього потрібно:

оновити застосунок "Дія" до останньої версії;

у розділі "єВідновлення" перейти на вкладку "Сертифікати на житло";

натиснути на "Забронювати кошти".

Водночас, як розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, наразі за житловий сертифікат вдасться купити тільки будинок або квартиру.

"Але вже в січні-лютому очікуємо можливості реалізації сертифіката на придбання будматеріалів і замовлення робіт — для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам. Також зазначимо, що на компенсацію в межах "єВідновлення" можуть розраховувати всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Але в пріоритеті — учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та інші.