Майже 100 мільярдів за місяць: у податковій розповіли, як українці поповнили бюджет

За інформацією податкової служби, за підсумками січня 2024 року державний бюджет отримав 66,5 мільярда гривень, а місцеві бюджети — 29,5 мільярда гривень.

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Українські підприємства та підприємці активно сплачували податки в перший місяць 2024 року. Так, як повідомили в Державній податковій службі, надходження до зведеного бюджету України в січні 2024 року за державним і місцевими бюджетами становили 96 мільярдів гривень.

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За інформацією податкової, держбюджет за підсумками січня поповнився на 66,5 мільярда гривень, а місцеві бюджети — на 29,5 мільярда гривень. Зазначається, що показники надходжень до загального фонду державного бюджету були виконані.

"Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,6 відс., додаткові надходження до бюджету становлять 7,3 млрд грн", — повідомляє прес-служба відомства. ДПС.

За даними податкової, станом на початок лютого вже відшкодовано 9,8 мільярда гривень податку на додану вартість.

Як оплачували українці податки в січні

Так, повністю були виконані показники:

з податку на додану вартість — 128,6%, тобто до скарбниці надійшло 7,8 мільярда гривень;

з акцизного податку з вироблених і ввезених товарів (продукції) — 106,5% або плюс 0,4 мільярда гривень.

Приріст серед основних платежів порівняно із січнем 2023 року є найбільшим за податком на додану вартість — утричі (+23,2 мільярда гривень).

Також високий темп приросту з податку та збору на доходи фізичних осіб: плюс 14,7% (1,7 мільярда гривень). Також збільшилися суми отриманих коштів за акцизом і податком на прибуток.

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Нагадаємо, за словами народного депутата Данила Гетманцева, у складі Євросоюзу не захочуть бачити країну, в якій діє схема ухилення від оподаткування, а для реформування податкової системи Україні потрібно вивчити модель Польщі, яка, маючи однакові макроекономічні показники з нашою країною в 1991 році, за 30 років перетворилася на одну з найбагатших країн світу. Також нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Україні може зникнути спрощена система для ФОП і пояснював, коли це станеться.