Штучний інтелект витісняє жінок із робочих місць: звіт ООН показав тривожну тенденцію

Новий звіт Міжнародної організації праці показав, що штучний інтелект по-різному впливає на чоловіків і жінок на ринку праці. Робота, яку найчастіше виконують жінки, виявилася більш вразливою до автоматизації. Найсильніше ця різниця спостерігається у країнах із високим рівнем доходу.

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Про це йдеться в дослідженні МОП при ООН від 20 травня 2025 року.

Дослідження показало, що майже 10% робочих місць, які зазвичай займають жінки, можуть суттєво змінитися через вплив штучного інтелекту. Для "чоловічих" професій цей показник значно нижчий — лише 3,5%. Це пов’язано з тим, що ШІ швидко бере на себе офісні та адміністративні завдання, зокрема секретарську роботу.

Попри вплив ШІ, експерти наголошують: повна заміна людей малоймовірна — їхня участь і далі буде потрібна. Замість зникнення, багато професій просто зміняться. Крім адміністративної сфери, значні трансформації можуть зачепити роботу у медіа, програмуванні та фінансах, адже генеративний ШІ продовжує активно розвиватися.

"Ми підкреслюємо, що така вразливість не означає негайної автоматизації всієї професії, а радше свідчить про потенційну можливість виконання значної частини поточних завдань за допомогою цієї технології", — йдеться у звіті МОП.

Міжнародна організація праці закликає уряди та бізнес не зосереджуватись лише на ризиках, пов’язаних із ШІ. Натомість варто шукати способи використання нових технологій для покращення умов праці, підвищення її якості та ефективності.

Нагадаємо, штучний інтелект уже полегшує щоденні робочі процеси й підвищує продуктивність, стаючи частиною нашого повсякдення. Водночас його стрімкий розвиток створює ризики для деяких професій, які можуть зникнути.

Також повідомлялося, що у час, коли штучний інтелект поступово витісняє людей із традиційних професій, дедалі більше уваги привертають спеціальності, які складно автоматизувати. Одна з таких — не вимагає диплома, її можна швидко освоїти й вона здатна приносити стабільний і достойний дохід.