Лукашенко боїться дрона. Самопроголошений президент Білорусі почав погрожувати

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Перший момент. Лукашенко визнав факт атаки дронів на російський літак ДРЛО А-50 у Мачулищах. Значить, влучили. І це також добре.

Чому атака так розлютила диктатора, що він перейшов на особисті образи? Бо проти дрона немає прийому: сьогодні прилетіло до Мачулищ, завтра — у вікно резиденції самого сонцеликого.

Адже батько проти України та українців нічого не має. Тільки заради нашого добра та в ім'я вічного кохання він пропустив армію Росії через білорусько-український кордон. Заради нашої безпеки з його аеродромів літали бомбардувати українські міста російські літаки. Винятково із мирними цілями обстрілювали Україну ракетами С-300 із білоруської Зябрівки. Для захисту українців готуються на білоруських полігонах орди мобиків… І А-50 цей, і Міг-31К із ракетами "Кинжал" — це лише голуби світу, не інакше…

Коротше, совість у Лукашенка чиста, тому він боїться дронів.

Другий момент. Лукашенко взявся погрожувати, мовляв, йому "кинутий виклик", хтось відповість... Цікаво, чому раніше він так себе не поводив. Сидів тихо, відмовлявся, робив вигляд, що вашим і нашим, розраховував, мабуть, прослизнути крізь вушко голки, коли все посиплеться... Тепер, напевно, зрозумів, що не викрутиться, і намагається бути грізним до кінця. Може, знає щось про підступні плани Путіна і сподівається не потрапити до Гааги, а відсидітися в бункері, заготовленому на випадок ядерної війни, а потім хоч потоп...

Коротше, мені не подобається. Лакмусовий папірець Кремля.

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