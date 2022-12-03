ДНК украинцев. Почему Сковорода — это гений. Пять фактов к 300-летию философа

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1. На его глазах происходил упадок Гетманщины, ее разрушение, истребление.

Превращение Украины в колонию российской империи во время ее становления (он родился именно в тот момент, когда Петр Первый провел ребрендинг Московии и оккупировал название Русь, еще при его жизни началась титаническая работа по оккупации россиянами украинской истории). Сейчас вы точно можете представить себе, как это происходило и что он чувствовал.

2. Сковорода был огромным сторонником и поборщиком идеи самопознания и самобытия — то, без чего бы украинцы как нация не выжили (бы какой бы контраверсийной эта Максима не казалась).

3. Он не просто пропагандировал идею работы с собой — он эту идею практиковал. Редкий случай, когда человек жил так, как учил других.

4. В результате совокупности этих факторов он создал очень устойчивую украинскую философскую доктрину, которая (по моему персональному разуму) является одним из факторов нашей устойчивости — то есть он понимал, что Украина теряет самость, понимал, что сохранить ее можно на уровне людей и учил людей этой самости.

5. В чем для меня лично суть и ценность этой философии?

- суть в том, что каждый человек — это Вселенная, которую может познать только он сам. Невозможны никакие специальные исследовательские миссии со стороны других. Человек становится обладателем Вселенной, только если начинает с себя.

- большая идея — учиться видеть в себе и вокруг то, что другие не видят, что вообще-то невидимо (скрытые сокровища в моей терминологии).

- ценность — в том, что сам феномен Сковороды является свидетельством самости украинской культуры 300 лет назад (в том числе как части украинского барокко) и является подтверждением абсолютно европейского уровня этой культуры.

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Украину убивали, а она отвечала на это развитием собственной философской мысли — потому что тогда это был единственный способ быть.

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