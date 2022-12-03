ДНК українців. Чому Сковорода це геній. П'ять фактів до 300-річчя філософа

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1. На його очах відбувався занепад Гетьманщини, її руйнування, винищування.

Перетворення України на колонію Російської імперії під час її становлення (він народився саме в той момент, коли Петро Перший провів ребрендинг Московії та окупував назву Русь, ще за його життя розпочалася титанічна робота з окупації росіянами української історії). Тепер ви можете уявити, як це відбувалося і що він відчував.

2. Сковорода був величезним прихильником і поборником ідеї самопізнання та самобуття — те, без чого б українці як нація не вижили (якою б контраверсійною ця Максима не здавалася).

3. Він не просто пропагував ідею роботи із собою — він цю ідею практикував. Рідкісний випадок, коли людина жила так, як навчала інших.

4. Унаслідок сукупності цих факторів він створив дуже стійку українську філософську доктрину, яка (на мою персональну думку) є одним із факторів нашої стійкості — тобто він розумів, що Україна втрачає самість, розумів, що зберегти її можна на рівні людей і вчив людей цієї самості.

5. У чому для мене особисто сутність та цінність цієї філософії?

— суть у тому, що кожна людина — це Всесвіт, який може пізнати тільки вона сама. Неможливі жодні спеціальні дослідні місії з боку інших. Людина стає володарем Всесвіту, тільки якщо починає з себе.

— велика ідея — вчитися бачити в собі і навколо те, що інші не бачать, що взагалі невидимо (приховані скарби в моїй термінології).

— цінність у тому, що сам феномен Сковороди є свідченням самості української культури 300 років тому (зокрема як частини українського бароко) і є підтвердженням абсолютно європейського рівня цієї культури.

***

Україну вбивали, а вона відповідала на це розвитком власної філософської думки, бо тоді це був єдиний спосіб бути.

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