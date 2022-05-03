Три сенси війни. Чому росіяни підтримують вторгнення в Україну

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Один із головних смислів цієї війни для росіян — покарати

Я вже писала, що головною "скріпою" Росії виявилося насильство, головною релігією — війна. Основою соціального договору — феодальні відносини. Це не сучасний феномен. Це традиція, що склалася століттями. Тому росіяни страждають від жорстокого ставлення до них із боку влади.

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Щоб не відчувати програш, їм потрібен хтось слабший, щоб його карати. Без інших страждань вони себе не відчувають. Тому що бути останнім у ланцюзі насильства — це лузерство.

Війна підтверджує їхнє власне існування через страждання слабших. Із цього погляду, що більше страждань вони завдають, то живішими почуваються. Саме тому Росія знову та знову провокує збройні конфлікти та війни. Криваві та жорстокі. Зі стражданнями.

Ще один сенс цієї війни для росіян — помститися

Помститися нам за те, що Україна більше не любить Росію. Ба більше, любить Європу та зраджує Росію з Європою. Україну за таку зраду, вважають росіяни, треба провчати та провчити. Якщо добре не розуміємо, то бити (бо "б'є — значить любить"). А якщо домашнє насильство не допоможе, то ніхто не скасовував "не діставайся ж ти нікому". Тобто забити до смерті та списати на те, що "сама винна". У цьому сенсі недавня декриміналізація домашнього насильства в Росії здається мені не просто логічним, а мегасимволічним кроком.

Третій сенс цієї війни для росіян — матеріальний

Тут не йтиму в пояснення, тільки ще раз зазначу, що крадіжка під час війни також декриміналізована нещодавно в Росії. Тобто красти на війні та везти додому — законно та нормально. Це не крадіжка, це трофей.

Наприкінці додам дві тези:

Безкарність убиває. Винні в усіх злочинах росіян проти України й українців мають бути покарані. Злочини з погляду українського та міжнародного права. Покарані невідворотно та максимально публічно.

Винні в усіх злочинах росіян проти України й українців мають бути покарані. Злочини з погляду українського та міжнародного права. Покарані невідворотно та максимально публічно. Садизм і аб'юз у масштабах країни — не норм. У цього садизму є витоки, традиція та носії. Є причини. Якщо не працювати з цими причинами, Росія продукуватиме війну знову й знову. Працювати мають самі росіяни. Не можна вилікувати без запиту. Хто має виступити терапевтом — велике питання. Точно не ми.

Я не знаю, хто та як зможе перетворити насильство та війну на довічне табу для Росії. Але я точно знаю, з чого почнеться одужання. Воно розпочнеться з відмови від претензії на велич. Загалом від претензії.

Джерело.

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