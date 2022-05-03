Три смысла войны. Почему россияне поддерживают вторжение в Украину

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Один из главных смыслов этой войны для россиян – наказать

Я уже писала, что главной "скрепой" России оказалось насилие, главной религией – война. Основой социального контракта – феодальные отношения. Это не нынешний феномен. Это столетиями сложившаяся традиция. Поэтому россияне страдают от жестокого отношения к ним со стороны власти.

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Чтобы не чувствовать проигрыш, им нужен кто-нибудь слабее, чтобы его наказывать. Без других страданий они себя не ощущают. Потому что быть последним в цепи насилия – это лузерство.

Война дает подтверждение их собственному существованию из-за страданий более слабых. С этой точки зрения, чем больше страданий они причиняют, тем живее себя чувствуют. Именно поэтому Россия снова и снова провоцирует вооруженные конфликты и войны. Кровавые и жестокие. Со страданиями.

Еще один смысл конкретно этой войны для россиян – отомстить

Отомстить нам за то, что Украина больше не любит Россию. Более того, любит Европу и изменяет России с Европой. Украину за такое предательство, считают россияне, нужно проучать и проучить. Если по хорошему не понимаем, то бить (ибо "бьет – значит любит"). А если домашнее насилие не поможет, то никто не отменял "не доставайся же ты никому". То есть забить до смерти и списать на то, что "сама виновата". В этом смысле недавняя декриминализация домашнего насилия в России кажется мне не просто логичным, а мегасимволическим шагом.

Третий смысл этой войны для россиян – материальный

Здесь не буду уходить в объяснения, только еще раз отмечу, что воровство во время войны также декриминализировано недавно в России. То есть, воровать на войне и везти домой – законно и нормально. Это не воровство, это трофей.

В конце добавлю два тезиса:

Безнаказанность убивает. Виновные во всех преступлениях россиян против Украины и украинцев должны быть наказаны. Преступления с точки зрения украинского и международного права. Наказаны неотвратимо и максимально публично.

Виновные во всех преступлениях россиян против Украины и украинцев должны быть наказаны. Преступления с точки зрения украинского и международного права. Наказаны неотвратимо и максимально публично. Садизм и абьюз в масштабах страны – не норм. У этого садизма есть истоки, традиция и носители. Есть причины. Если не работать с этими причинами, Россия будет продуцировать войну снова и снова. Работать должны сами россияне. Невозможно вылечить без запроса. Кто должен выступить терапевтом – большой вопрос. Точно не мы.

Я не знаю, кто и как сможет превратить насилие и войну в пожизненное табу для России. Но я точно знаю, с чего начнется выздоровление. Оно начнется с отказа от претензии на величие. Вообще от претензии.

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