Сырники с необычным ингредиентом: рецепт вкусного блюда на завтрак
Сырники можно подавать со сметаной и ягодами, сгущенкой, сиропом.
Сырники – блюдо, которое многие хозяйки с удовольствием готовят на завтрак. Они вкусные и сытные, отлично прдходят к утреннему чаю или кофе и хорошо утоляют голод. Всего один ингредиент придаст им новый и изысканный вкус. Что это за ингредиент, и как сделать такие сырники, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".
Кокосовые сырники
Ингредиенты:
- мука рисовая — 2 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- творог – 180 гр;
- кокосовая стружка – 2 ст. л;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокую миску сложить все ингредиенты, хорошо их перемешать, чтобы получилась мягкая, но не рассыпающаяся масса.
Рабочую поверхность присыпать мукой. Из полученной массы скатать колбаску, разделить ее на равные части и сформировать сырники.
Жарить сырники на сковороде без добавления масла или с каплей масла на среднем огне под крышкой с обеих сторон до румяной корочки.
Подавать сырники можно со сметаной и ягодами, а также с любыми другими добавками.
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