Сырники с необычным ингредиентом: рецепт вкусного блюда на завтрак

Сырники можно подавать со сметаной и ягодами, сгущенкой, сиропом.

Related video

Сырники – блюдо, которое многие хозяйки с удовольствием готовят на завтрак. Они вкусные и сытные, отлично прдходят к утреннему чаю или кофе и хорошо утоляют голод. Всего один ингредиент придаст им новый и изысканный вкус. Что это за ингредиент, и как сделать такие сырники, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Кокосовые сырники

Ингредиенты:

мука рисовая — 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

творог – 180 гр;

кокосовая стружка – 2 ст. л;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску сложить все ингредиенты, хорошо их перемешать, чтобы получилась мягкая, но не рассыпающаяся масса.

Рабочую поверхность присыпать мукой. Из полученной массы скатать колбаску, разделить ее на равные части и сформировать сырники.

Жарить сырники на сковороде без добавления масла или с каплей масла на среднем огне под крышкой с обеих сторон до румяной корочки.

Подавать сырники можно со сметаной и ягодами, а также с любыми другими добавками.

Читайте также:

Сырники с тыквой от Лизы Глинской: пошаговый рецепт приготовления нежного десерта

Рецепт идеальных сырников без муки: пышные и нежные

Оригинальное блюдо: вкусный рецепт соленых сырников