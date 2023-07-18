Оригинальное блюдо: вкусный рецепт соленых сырников
Сырники обычно готовят сладкими и подают с джемом, но солеными они также очень вкусны.
Сырники – это национальное украинское блюдо и у каждого кулинара есть свой рецепт их приготовления. Обычно сырники готовят с сахаром и ванилью. А потом подают со свежими ягодами, или вареньем.
Но их можно сделать и основным блюдом, а не десертом. Соленые сырники – это очень вкусно. Рецептом поделилась известный шеф-повар Валентина Саенко.
Соленые сырники
Ингредиенты:
- творог 5% — 300 г;
- желток – 1 шт;
- томаты вяленые — 3 шт;
- зелень – 10 г;
- сыр твердый (пармезан, чеддер, сулугуни) — 10 г;
- манка – 20 г;
- мука.
Творог нужно взять сухой, без лишней жидкости. Перетираем его через сито в отдельную миску.
Вяленые томаты режем помельче, также мелко режем зелень, а сыр натираем на мелкой терке. Если используете сыр пармезан, то он уже часто подается натертым.
Добавьте томаты, зелень и сыр к творогу, всыпьте манку, посолите и добавьте яичный желток. Дайте смеси постоять 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу. А можно замешать все вместе и отправить в холодильник на ночь.
Присыпьте стол мукой, выложите творог и сформируйте колбаску. Нарежьте будущие сырники, обваляйте в муке и жарьте на среднем огне с двух сторон. Подавайте со сметаной, несладким йогуртом или соус дзадзики.
Также вы можете приготовить из творога вкусную легкую запеканку.