Оригинальное блюдо: вкусный рецепт соленых сырников

Сырники обычно готовят сладкими и подают с джемом, но солеными они также очень вкусны.

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Сырники – это национальное украинское блюдо и у каждого кулинара есть свой рецепт их приготовления. Обычно сырники готовят с сахаром и ванилью. А потом подают со свежими ягодами, или вареньем.

Но их можно сделать и основным блюдом, а не десертом. Соленые сырники – это очень вкусно. Рецептом поделилась известный шеф-повар Валентина Саенко.

Соленые сырники

Ингредиенты:

творог 5% — 300 г;

желток – 1 шт;

томаты вяленые — 3 шт;

зелень – 10 г;

сыр твердый (пармезан, чеддер, сулугуни) — 10 г;

манка – 20 г;

мука.

Творог нужно взять сухой, без лишней жидкости. Перетираем его через сито в отдельную миску.

Вяленые томаты режем помельче, также мелко режем зелень, а сыр натираем на мелкой терке. Если используете сыр пармезан, то он уже часто подается натертым.

Добавьте томаты, зелень и сыр к творогу, всыпьте манку, посолите и добавьте яичный желток. Дайте смеси постоять 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу. А можно замешать все вместе и отправить в холодильник на ночь.

Присыпьте стол мукой, выложите творог и сформируйте колбаску. Нарежьте будущие сырники, обваляйте в муке и жарьте на среднем огне с двух сторон. Подавайте со сметаной, несладким йогуртом или соус дзадзики.

Также вы можете приготовить из творога вкусную легкую запеканку.