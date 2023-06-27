Легкая и вкусная. Рецепт творожной запеканки без муки

Это отличное блюдо для тех, кто не любит в жару стоять у плиты.

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Творожная запеканка отлично подходит для летнего меню. Ведь ее можно приготовить впрок, оставить в холодильнике, а потом подавать на завтрак, обед и ужин со свежими фруктами, ягодами, шоколадом, или мятой.

В рецепте, который опубликовала кулинарный блогер Кристина Булезюк, нет муки, зато есть немного манки. Запеканка получается нежно и очень вкусной. А готовится за полчаса в духовке. Главное, верно смешать все ингредиенты.

Творожная запеканка без муки

Ингредиенты:

600 г творога;

5 яиц;

6 ст. л. сахара;

6 ст. л. манки;

1 пакетик ванильного сахара;

немного корицы;

50 г сливочного масла;

3 ст. л. изюма.

Кладем творог в миску и взбиваем блендером, понемногу добавляем манку, яйца, после сахар и ванильный сахар. Ванильный сахар можно заменить обычной ванилью, или экстрактом. Можете всыпать немного корицы, если любите. Вмешиваем изюм. Если не любите, можно добавить курагу, или любые другие сухофрукты. Вкусно получается также с сушеной вишней. А можно вообще ничего не добавлять.

Форму смазываем сливочным маслом. Духовку разогреваем до 180 градусов. Заготовку для запеканки выкладываем в форму, накрываем фольгой и запекаем около 20 минут. После снимаем фольгу и печем еще полчаса при той же температуре. Готовую запеканку смазываем сливочным маслом.

На другой день можно есть подогретой, по этому рецепту запеканка получается всегда, главное выбрать вкусный, не кислый творог.

Также вы можете приготовить вкусный пирог с абрикосами. Еще одно отличное летнее блюдо.

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