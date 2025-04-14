Швидко і без клопотів з тістом: рецепт лінивих біляшів

Якщо ви любите біляші, а часу, щоб приготувати їх, обмаль, зробіть ледачі біляші, для яких не потрібно замішувати і розкачувати тісто.

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Своїм рецептом цієї страви поділився відомий одеський food-блогер Валерій Пономар.

Ліниві біляші

Інгредієнти (на 2 шт):

телятина – 0,5 кг;

лаваш – 2 шт;

цибуля – 1 шт;

часник – 3 зубчики;

гострий перець – ½ шт;

сіль, чорний перець – за смаком;

мелений коріандр – ½ ч. л;

солодка паприка – 1 ч. л;

помідор – 1 шт;

моцарела – 200 г;

твердий сир.

Спосіб приготування:

Телятину пропустити через м'ясорубку з великою сіткою.

На сковороді обсмажити цибулю, часник і гострий перець до золотистого кольору. Туди ж відправити фарш, готувати, поки не випарується волога, потім додати спеції.

Тепер робимо начинку. У готовий фарш додати моцарелу, тертий сир і нарізаний кубиком помідор. Усе добре вимішати.

Наступний етап — складання. Із лаваша вирізати два кола: одне велике, друге — удвічі менше. Викласти фарш на велике коло, накрити тим, що менше. Збитим яйцем змастити краї і загорнути, як показано на відео.

Зовні біляші також змастити яйцем. Обсмажити на сухій сковороді до рум'яної скоринки з усіх боків.

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