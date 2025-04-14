Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Быстро и без возни с тестом: рецепт ленивых беляшей

беляши, ленивые беляши
Фото: ponomar_valeriy/instagram

Если вы любите беляши, а времени, чтобы приготовить их, в обрез, сделайте ленивые беляши, для которых не нужно замешивать и раскачивать тесто.

Related video

Своим рецептом этого блюда поделился известный одесский food-блогер Валерий Пономарь.

Ленивые беляши

Ингредиенты (на 2 шт):

  • телятина – 0,5 кг;
  • лаваш – 2 шт;
  • лук – 1 шт;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • острый перец – ½ шт;
  • соль, черный перец – по вкусу;
  • молотый кориандр – ½ ч. л;
  • сладкая паприка – 1 ч. л;
  • помидор – 1 шт;
  • моцарелла – 200 гр;
  • твердый сыр.

Способ приготовления:

Телятину пропустить через мясорубку с крупной сеткой.

На сковороде обжарить лук, чеснок и острый перец до золотистого цвета. Туда же отправить фарш, готовить, пока не испарится влага, затем добавить специи.

Теперь делаем начинку. В готовый фарш добавить моцареллу, тертый сыр и нарезанный кубиком помидор. Все хорошо вымешать.

Следующий этап – сборка. Из лаваша вырезать два круга: один большой, второй – в два раза меньше. Выложить фарш на большой круг, накрыть тем, что меньше. Взбитым яйцом смазать края и завернуть, как показано на видео.

Снаружи беляши также смазать яйцом. Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

Читайте также:

Пирожки с капустой: самый простой рецепт вкусной выпечки

Булочки с творогом: простой рецепт вкусной выпечки

Получаются мягкие и нежные: рецепт теста для пирожков на горячем молоке