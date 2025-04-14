Быстро и без возни с тестом: рецепт ленивых беляшей
Если вы любите беляши, а времени, чтобы приготовить их, в обрез, сделайте ленивые беляши, для которых не нужно замешивать и раскачивать тесто.
Своим рецептом этого блюда поделился известный одесский food-блогер Валерий Пономарь.
Ленивые беляши
Ингредиенты (на 2 шт):
- телятина – 0,5 кг;
- лаваш – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- острый перец – ½ шт;
- соль, черный перец – по вкусу;
- молотый кориандр – ½ ч. л;
- сладкая паприка – 1 ч. л;
- помидор – 1 шт;
- моцарелла – 200 гр;
- твердый сыр.
Способ приготовления:
Телятину пропустить через мясорубку с крупной сеткой.
На сковороде обжарить лук, чеснок и острый перец до золотистого цвета. Туда же отправить фарш, готовить, пока не испарится влага, затем добавить специи.
Теперь делаем начинку. В готовый фарш добавить моцареллу, тертый сыр и нарезанный кубиком помидор. Все хорошо вымешать.
Следующий этап – сборка. Из лаваша вырезать два круга: один большой, второй – в два раза меньше. Выложить фарш на большой круг, накрыть тем, что меньше. Взбитым яйцом смазать края и завернуть, как показано на видео.
Снаружи беляши также смазать яйцом. Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.
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