Быстро и без возни с тестом: рецепт ленивых беляшей

Если вы любите беляши, а времени, чтобы приготовить их, в обрез, сделайте ленивые беляши, для которых не нужно замешивать и раскачивать тесто.

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Своим рецептом этого блюда поделился известный одесский food-блогер Валерий Пономарь.

Ленивые беляши

Ингредиенты (на 2 шт):

телятина – 0,5 кг;

лаваш – 2 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

острый перец – ½ шт;

соль, черный перец – по вкусу;

молотый кориандр – ½ ч. л;

сладкая паприка – 1 ч. л;

помидор – 1 шт;

моцарелла – 200 гр;

твердый сыр.

Способ приготовления:

Телятину пропустить через мясорубку с крупной сеткой.

На сковороде обжарить лук, чеснок и острый перец до золотистого цвета. Туда же отправить фарш, готовить, пока не испарится влага, затем добавить специи.

Теперь делаем начинку. В готовый фарш добавить моцареллу, тертый сыр и нарезанный кубиком помидор. Все хорошо вымешать.

Следующий этап – сборка. Из лаваша вырезать два круга: один большой, второй – в два раза меньше. Выложить фарш на большой круг, накрыть тем, что меньше. Взбитым яйцом смазать края и завернуть, как показано на видео.

Снаружи беляши также смазать яйцом. Обжарить на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

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