Пирожки с капустой: самый простой рецепт вкусной выпечки

В этих пирожках сочетается мягкое тесто и нежная начинка.

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Пирожки с капустой — это настоящее гастрономическое удовольствие. Сочетание мягкого теста и нежной начинки из тушеной капусты делает их отличным выбором для перекуса. Эти пирожки очень просто приготовить, а начинку можно выбрать по своему вкусу. Просто начинку из капусты проще всего сделать и она недорого стоит. Фокус расскажет, как приготовить вкусные пирожки.

Пирожки с капустой

Ингредиенты

Для теста:

молоко 2,5% — 250 мл;

сахарный песок — 1 ст. л.;

одно яйцо;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

мука — 3 стакана;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

свежая белокочанная капуста — 500 г;

одна средняя морковка;

одна средняя луковица;

масло подсолнечное — 2 ст. л.

соль, черней молотый перец.

В теплом молоке растворите сахарный песок, дрожжи и соль. Дайте постоять 10 минут. Вбейте яйцо и добавьте растопленное сливочное масло. Постепенно добавляйте просеянную муку, перемешивая тесто. Замесите мягкое тесто, скатайте в шар, накройте полотенцем и оставьте на час в тепле.

И займитесь начинкой. Тонкой соломкой нашинкуйте капусту, лук мелко нарежьте, а морковку натрите на крупной терке. Обжарьте морковку с луком до мягкости, потом добавьте капусту. Добавьте любимые приправы, соль и перец, закройте крышкой и тушите минут 15 или чуть больше.

Из теста сформируйте небольшие шарики и раскатайте их. В центр каждой получившейся лепешки уложите начинку. Не забудьте как следует защипнуть кончики.

Выложите пирожки "швом" вниз на противень, заранее покрытый пергаментом, смажьте верх яйцом. Выпекайте при 180 градусах около получаса, пока не подрумянятся.

Для большей сочности в начинку можно добавить ложку сметаны. Чтобы капуста сохраняла аромат, тушите ее на медленном огне.

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