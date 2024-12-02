Сытно и быстро: рецепт вкуснейших пирожков на скорую руку
По вкусу такие пирожки чем-то напоминают чебуреки, но в них больше теста.
Вкусных жареных пирожков с аппетитной начинкой много не бывает. Это отличный перекус с собой и способ порадовать домашних ароматным блюдом с начинкой. А если они еще и быстро готовятся, то грех не воспользоваться рецептом. Одним из таких поделились в блоге "Кулинарная книга".
Жареные пирожки
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт;
- фарш куриный — 450 г;
- сливочное масло — 50 г;
- теплый кефир — 300 мл;
- соль — 1 ч. л;
- сахар — 1 ч. л;
- мука — 500 гр;
- разрыхлитель — 10 г;
- лук — 1 шт;
- зеленый лук;
- специи.
Способ приготовления:
Яйцо смешать с солью, сахаром, кефиром, растопленным сливочным маслом. Просеять муку и разрыхлитель, замесить тесто. Если оно липнет к рукам, подсыпать немного муки.
Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и специями.
Тесто разделить на 10 ровных кусочков, сделать лепешки, выложить в середину начинку и сформировать пирожки. Прижать их с обеих сторон и обжарить на разогретой сковородке с растительным маслом до готовности под крышкой.
Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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