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Їжа

Ситно і швидко: рецепт смачних пиріжків нашвидкуруч

смажені пиріжки
Фото: svetik_rezepte/instagram

За смаком такі пиріжки чимось нагадують чебуреки, але в них більше тіста.

Смачних смажених пиріжків з апетитною начинкою багато не буває. Це чудовий перекус із собою та спосіб потішити домашніх ароматною стравою з начинкою. А якщо вони ще й швидко готуються, то гріх не скористатися рецептом. Одним із таких поділилися в блозі "Кулінарна книга".

Смажені пиріжки

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт;
  • фарш курячий — 450 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • теплий кефір — 300 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 500 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • зелена цибуля;
  • спеції.

Спосіб приготування:

Яйце змішати із сіллю, цукром, кефіром, розтопленим вершковим маслом. Просіяти борошно і розпушувач, замісити тісто. Якщо воно липне до рук, підсипати трохи борошна.

Для начинки фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, сіллю і спеціями.

Тісто розділити на 10 рівних шматочків, зробити коржі, викласти в середину начинку і сформувати пиріжки. Притиснути їх з обох боків і обсмажити на розігрітій сковорідці з рослинною олією до готовності під кришкою.

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

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