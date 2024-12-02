Ситно і швидко: рецепт смачних пиріжків нашвидкуруч
За смаком такі пиріжки чимось нагадують чебуреки, але в них більше тіста.
Смачних смажених пиріжків з апетитною начинкою багато не буває. Це чудовий перекус із собою та спосіб потішити домашніх ароматною стравою з начинкою. А якщо вони ще й швидко готуються, то гріх не скористатися рецептом. Одним із таких поділилися в блозі "Кулінарна книга".
Смажені пиріжки
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- фарш курячий — 450 г;
- вершкове масло — 50 г;
- теплий кефір — 300 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 500 г;
- розпушувач — 10 г;
- цибуля — 1 шт;
- зелена цибуля;
- спеції.
Спосіб приготування:
Яйце змішати із сіллю, цукром, кефіром, розтопленим вершковим маслом. Просіяти борошно і розпушувач, замісити тісто. Якщо воно липне до рук, підсипати трохи борошна.
Для начинки фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, сіллю і спеціями.
Тісто розділити на 10 рівних шматочків, зробити коржі, викласти в середину начинку і сформувати пиріжки. Притиснути їх з обох боків і обсмажити на розігрітій сковорідці з рослинною олією до готовності під кришкою.
Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
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