Ситно і швидко: рецепт смачних пиріжків нашвидкуруч

За смаком такі пиріжки чимось нагадують чебуреки, але в них більше тіста.

Смачних смажених пиріжків з апетитною начинкою багато не буває. Це чудовий перекус із собою та спосіб потішити домашніх ароматною стравою з начинкою. А якщо вони ще й швидко готуються, то гріх не скористатися рецептом. Одним із таких поділилися в блозі "Кулінарна книга".

Смажені пиріжки

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

фарш курячий — 450 г;

вершкове масло — 50 г;

теплий кефір — 300 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 500 г;

розпушувач — 10 г;

цибуля — 1 шт;

зелена цибуля;

спеції.

Спосіб приготування:

Яйце змішати із сіллю, цукром, кефіром, розтопленим вершковим маслом. Просіяти борошно і розпушувач, замісити тісто. Якщо воно липне до рук, підсипати трохи борошна.

Для начинки фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, сіллю і спеціями.

Тісто розділити на 10 рівних шматочків, зробити коржі, викласти в середину начинку і сформувати пиріжки. Притиснути їх з обох боків і обсмажити на розігрітій сковорідці з рослинною олією до готовності під кришкою.

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

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