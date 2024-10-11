Пиріжки з яблуками: рецепт справжньої осінньої випічки

Пиріжки виходять м'якими, ароматними і дуже смачними.

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М'які пиріжки з дріжджового тіста з яблучною начинкою — справжнісінька осіння випічка. Ароматні, смачні та солодкі вони прикрасять навіть найпохмуріший день. Своїм рецептом таких пиріжків поділилася кулінарна блогерка anny.cooking.

Пиріжки з яблуками

Інгредієнти (на 12-16 пиріжків):

Для начинки:

яблука — 1 кг;

цукор — 1,5 ст. л;

сік 1/3 лимона;

кориця — 1 ч. л.

Для тіста:

борошно — 500 г;

цукор — 80 гр;

сіль — 1/4 ч. л;

сухі дріжджі — 2 ч. л (приблизно 8 г);

молоко — 250 мл;

яйце — 1 шт;

розтоплене масло — 50 г.

1 жовток і 1 ст. л. молока — для змащування.

Спосіб приготування:

Яблука почистити і нарізати кубиками, додати лимонний сік, цукор, корицю і тушкувати на сковороді на великому вогні 10 хвилин. Остудити.

Для тіста в одній мисці змішати всі сухі інгредієнти, в іншій — молоко, яйце і розтоплене масло. Потім усе змішати, замісити тісто, яке не липне до рук. Процес вимішування займе приблизно 8 хвилин. Готове тісто залишити на годину, щоб воно піднялося.

Потім тісто обім'яти і розділити на 12-16 частин. Кожну частину скачати в кульку і залишити під плівкою на 10 хвилин.

Кожну кульку розкачати, викласти начинку і міцно защипнути краї пиріжків, як показано на відео.

Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом, і залишити на 30-40 хвилин, щоб вони підійшли.

Жовток змішати з молоком і цією сумішшю змастити всі пиріжки.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 25 хвилин.

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