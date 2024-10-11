Пирожки с яблоками: рецепт настоящей осенней выпечки
Пирожки получаются мягкими, ароматными и очень вкусными.
Мягкие пирожки из дрожжевого теста с яблочной начинкой — самая что ни на есть осення выпечка. Ароматные, вкусные и сладкие они украсят даже самый пасмурный день. Своим рецептом таких пирожков поделилась кулинарный блогер anny.cooking.
Пирожки с яблоками
Ингредиенты (на 12-16 пирожков):
Для начинки:
- яблоки — 1 кг;
- сахар — 1,5 ст. л;
- сок 1/3 лимона;
- корица — 1 ч. л.
Для теста:
- мука — 500 гр;
- сахар — 80 гр;
- соль — 1/4 ч. л;
- сухие дрожжи — 2 ч. л (примерно 8 гр);
- молоко — 250 мл;
- яйцо — 1 шт;
- растопленное масло — 50 гр.
- 1 желток и 1 ст. л. молока — для смазывания.
Способ приготовления:
Яблоки почистить и нарезать кубиками, добавить лимонный сок, сахар, корицу и тушить на сковороде на большом огне 10 минут. Остудить.
Для теста в одной миске смешать все сухие ингредиенты, в другой — молоко, яйцо и растопленное масло. Затем все смешать, замесить тесто, которое не липнет к рукам. Процесс вымешивания займет примерно 8 минут. Готовое тесто оставить на час, чтобы оно поднялось.
Затем тесто обмять и разделить на 12-16 частей. Каждую часть скатать в шарик и оставить под пленкой на 10 минут.
Каждый шарик раскатать, выложить начинку и крепко защипнуть края пирожков, как показано на видео.
Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом, и оставить на 30-40 минут, чтобы они подошли.
Желток смешать с молоком и этой смесью смазать все пирожки.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25 минут.
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