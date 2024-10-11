Пирожки с яблоками: рецепт настоящей осенней выпечки

Пирожки получаются мягкими, ароматными и очень вкусными.

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Мягкие пирожки из дрожжевого теста с яблочной начинкой — самая что ни на есть осення выпечка. Ароматные, вкусные и сладкие они украсят даже самый пасмурный день. Своим рецептом таких пирожков поделилась кулинарный блогер anny.cooking.

Пирожки с яблоками

Ингредиенты (на 12-16 пирожков):

Для начинки:

яблоки — 1 кг;

сахар — 1,5 ст. л;

сок 1/3 лимона;

корица — 1 ч. л.

Для теста:

мука — 500 гр;

сахар — 80 гр;

соль — 1/4 ч. л;

сухие дрожжи — 2 ч. л (примерно 8 гр);

молоко — 250 мл;

яйцо — 1 шт;

растопленное масло — 50 гр.

1 желток и 1 ст. л. молока — для смазывания.

Способ приготовления:

Яблоки почистить и нарезать кубиками, добавить лимонный сок, сахар, корицу и тушить на сковороде на большом огне 10 минут. Остудить.

Для теста в одной миске смешать все сухие ингредиенты, в другой — молоко, яйцо и растопленное масло. Затем все смешать, замесить тесто, которое не липнет к рукам. Процесс вымешивания займет примерно 8 минут. Готовое тесто оставить на час, чтобы оно поднялось.

Затем тесто обмять и разделить на 12-16 частей. Каждую часть скатать в шарик и оставить под пленкой на 10 минут.

Каждый шарик раскатать, выложить начинку и крепко защипнуть края пирожков, как показано на видео.

Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом, и оставить на 30-40 минут, чтобы они подошли.

Желток смешать с молоком и этой смесью смазать все пирожки.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25 минут.

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