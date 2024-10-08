Получаются мягкие и нежные: рецепт теста для пирожков на горячем молоке
Пирожки из такого теста долго не черствеют и остаются мягкими.
Способов приготовления дрожжевого теста существует очень много, и своим способом приготовить его так, чтобы изделия из него вышли мягкими, воздушными и нежными, поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Она рассказала и показала, как приготовить дрожжевое тесто на горячем молоке. Пирожки из него остаются очень мягкими даже через несколько дней.
Дрожжевое тесто на горячем молоке
Ингредиенты:
- горячее молоко – 200 мл;
- теплое молоко – 200 мл;
- дрожжи – 9 гр (сухие);
- соль – 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- мука – примерно 400-500 гр.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать муку, соль и сахар. Муки лучше сразу взять меньше, а потом уже добавить в процессе замешивания.
Вылить туда же горячее молоко, перемешать и влить теплое молоко. Перемешать.
Затем добавить дрожжи, вылить растительное масло и замесить тесто. Отправить его в теплое место на один час.
Для начинки можно взять все, что угодно. Если это квашеная капуста, то обжарить на сковородке лук и добавить к нему на сковородку промытую кислую капусту, обжарить до готовности.
Начинку остудить.
Тесто вымесить, разделить на части, сформировать пирожки с начинкой и обжарить с двух сторон до румяной корочки в растительном масле.
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