Самая вкусная начинка: рецепт жареных пирожков с зеленым луком и яйцом
Если эта начинка вам не понравится, всегда можно выбрать другую. А тесто для пирожков универсально.
Пирожки можно сделать с чем угодно. Но есть несколько универсальных начинок, которые вне конкуренции. Начинка для пирожков из зеленого лука с яйцами – это классика. И она точно придется вам по душе. Фокус расскажет, как приготовить вкусные пирожки с начинкой.
Тесто можно взять даже готовое слоеное или замесить дрожжевое на быстрых сухих дрожжах. Начинка тоже готовится очень быстро. Можно немного ее разнообразить, например использовать перепелиные яйца. С формой пирожков вы тоже можете поэкспериментировать, например, сделать их треугольными.
Пирожки с яйцом и зеленым луком
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 1 кг;
- сухие активные дрожжи — 2 ч. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- растительное масло для жарки — 400 мл.
Для начинки:
- четыре яйца;
- зеленый лук — 150 г;
- соль.
Влейте в миску 500 мл теплой воды, добавьте соль, сахар и дрожжи и оставьте на 5–10 минут, чтобы дрожжи заработали. Всыпьте 800–850 г муки, влейте растительное масло и замесите мягкое тесто. Если тесто будет слишком липким, добавьте еще немного муки и снова вымесите. Скатайте тесто в шар и положите в миску. Накройте пищевой пленкой, или полотенцем и оставьте в тепле для подъема на 1 час. Обомните тесто и снова дайте подняться в течение 30 минут.
И приготовьте начинку. Положите яйца в холодную воду и сварите вкрутую, 8-10 минут. Остудите в холодной воде, очистите и разомните вилкой. Мелко нарежьте зеленый лук, соедините с яйцами, посолите и перемешайте.
Выложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Скатайте жгут толщиной 4–5 см, нарежьте кусочками шириной 2 см, каждый скатайте в небольшой шарик. Накройте полотенцем и оставьте еще на 10 минут. Раскатайте скалкой тонкие кружки, на середину каждого выложите по 1–2 ст. л. начинки и защипните края, придавая пирожкам овальную форму.
В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и жарьте по три-четыре пирожка одновременно. По 2 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки. Для удаления излишков масла выкладывайте готовые пирожки на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
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