Найсмачніша начинка: рецепт смажених пиріжків із зеленою цибулею та яйцем

Якщо ця начинка вам не сподобається, завжди можна вибрати іншу. А тісто для пиріжків універсальне.

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Пиріжки можна зробити з чим завгодно. Але є кілька універсальних начинок, які поза конкуренцією. Начинка для пиріжків із зеленої цибулі з яйцями — це класика. І вона точно припаде вам до душі. Фокус розповість, як приготувати смачні пиріжки з начинкою.

Тісто можна взяти навіть готове листкове або замісити дріжджове на швидких сухих дріжджах. Начинка теж готується дуже швидко. Можна трохи її урізноманітнити, наприклад використовувати перепелині яйця. З формою пиріжків ви теж можете поекспериментувати, наприклад, зробити їх трикутними.

Пиріжки з яйцем і зеленою цибулею

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 1 кг;

сухі активні дріжджі — 2 ч. л.;

рослинна олія — 4 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

рослинна олія для смаження — 400 мл.

Для начинки:

чотири яйця;

зелена цибуля — 150 г;

сіль.

Влийте в миску 500 мл теплої води, додайте сіль, цукор і дріжджі та залиште на 5-10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Всипте 800-850 г борошна, влийте олію та замісіть м'яке тісто. Якщо тісто буде занадто липким, додайте ще трохи борошна і знову вимісіть. Скачайте тісто в кулю і покладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою, або рушником і залиште в теплі для підйому на 1 годину. Обімніть тісто і знову дайте піднятися протягом 30 хвилин.

І приготуйте начинку. Покладіть яйця в холодну воду і зваріть круто, 8-10 хвилин. Остудіть у холодній воді, очистіть і розімніть виделкою. Дрібно наріжте зелену цибулю, з'єднайте з яйцями, посоліть і перемішайте.

Викладіть тісто на посипану борошном робочу поверхню. Скачайте джгут завтовшки 4-5 см, наріжте шматочками завширшки 2 см, кожен скачайте в невелику кульку. Накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин. Розкачайте качалкою тонкі кружальця, на середину кожного викладіть по 1-2 ст. л. начинки і защипніть краї, надаючи пиріжкам овальної форми.

У глибокій пательні добре розігрійте рослинну олію і смажте по три-чотири пиріжки одночасно. По 2 хвилини з кожного боку, до утворення рум'яної скоринки. Для видалення надлишків олії викладайте готові пиріжки на тарілку, застелену паперовими рушниками.

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