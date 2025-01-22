Найсмачніша начинка: рецепт смажених пиріжків із зеленою цибулею та яйцем
Якщо ця начинка вам не сподобається, завжди можна вибрати іншу. А тісто для пиріжків універсальне.
Пиріжки можна зробити з чим завгодно. Але є кілька універсальних начинок, які поза конкуренцією. Начинка для пиріжків із зеленої цибулі з яйцями — це класика. І вона точно припаде вам до душі. Фокус розповість, як приготувати смачні пиріжки з начинкою.
Тісто можна взяти навіть готове листкове або замісити дріжджове на швидких сухих дріжджах. Начинка теж готується дуже швидко. Можна трохи її урізноманітнити, наприклад використовувати перепелині яйця. З формою пиріжків ви теж можете поекспериментувати, наприклад, зробити їх трикутними.
Пиріжки з яйцем і зеленою цибулею
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 1 кг;
- сухі активні дріжджі — 2 ч. л.;
- рослинна олія — 4 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- рослинна олія для смаження — 400 мл.
Для начинки:
- чотири яйця;
- зелена цибуля — 150 г;
- сіль.
Влийте в миску 500 мл теплої води, додайте сіль, цукор і дріжджі та залиште на 5-10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Всипте 800-850 г борошна, влийте олію та замісіть м'яке тісто. Якщо тісто буде занадто липким, додайте ще трохи борошна і знову вимісіть. Скачайте тісто в кулю і покладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою, або рушником і залиште в теплі для підйому на 1 годину. Обімніть тісто і знову дайте піднятися протягом 30 хвилин.
І приготуйте начинку. Покладіть яйця в холодну воду і зваріть круто, 8-10 хвилин. Остудіть у холодній воді, очистіть і розімніть виделкою. Дрібно наріжте зелену цибулю, з'єднайте з яйцями, посоліть і перемішайте.
Викладіть тісто на посипану борошном робочу поверхню. Скачайте джгут завтовшки 4-5 см, наріжте шматочками завширшки 2 см, кожен скачайте в невелику кульку. Накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин. Розкачайте качалкою тонкі кружальця, на середину кожного викладіть по 1-2 ст. л. начинки і защипніть краї, надаючи пиріжкам овальної форми.
У глибокій пательні добре розігрійте рослинну олію і смажте по три-чотири пиріжки одночасно. По 2 хвилини з кожного боку, до утворення рум'яної скоринки. Для видалення надлишків олії викладайте готові пиріжки на тарілку, застелену паперовими рушниками.
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