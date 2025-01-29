Пиріжки з капустою: найпростіший рецепт смачної випічки

У цих пиріжках поєднується м'яке тісто і ніжна начинка.

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Пиріжки з капустою — це справжнє гастрономічне задоволення. Поєднання м'якого тіста та ніжної начинки з тушкованої капусти робить їх чудовим вибором для перекусу. Ці пиріжки дуже просто приготувати, а начинку можна вибрати на свій смак. Просто начинку з капусти найпростіше зробити і вона недорого коштує. Фокус розповість, як приготувати смачні пиріжки.

Пиріжки з капустою

Інгредієнти

Для тіста:

молоко 2,5% — 250 мл;

цукровий пісок — 1 ст. л.;

одне яйце;

сухі дріжджі — 1 ч. л.;

борошно — 3 склянки;

вершкове масло — 50 г;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

свіжа білокачанна капуста — 500 г;

одна середня морквина;

одна середня цибулина;

олія соняшникова — 2 ст. л.

сіль, чорний мелений перець.

У теплому молоці розчиніть цукровий пісок, дріжджі та сіль. Дайте постояти 10 хвилин. Вбийте яйце і додайте розтоплене вершкове масло. Поступово додавайте просіяне борошно, перемішуючи тісто. Замісіть м'яке тісто, скачайте в кулю, накрийте рушником і залиште на годину в теплі.

І займіться начинкою. Тонкою соломкою нашаткуйте капусту, цибулю дрібно наріжте, а морквину натріть на крупній тертці. Обсмажте моркву з цибулею до м'якості, потім додайте капусту. Додайте улюблені приправи, сіль і перець, закрийте кришкою і тушкуйте хвилин 15 або трохи більше.

З тіста сформуйте невеликі кульки та розкачайте їх. У центр кожного отриманого коржа покладіть начинку. Не забудьте як слід защипнути кінчики.

Викладіть пиріжки "швом" вниз на деко, заздалегідь вкрите пергаментом, змастіть верх яйцем. Випікайте за 180 градусів близько півгодини, поки не підрум'яняться.

Для більшої соковитості в начинку можна додати ложку сметани. Щоб капуста зберігала аромат, тушкуйте її на повільному вогні.

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