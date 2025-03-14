Смачно і недорого: рецепт швидких хачапурі з лаваша

Такі хачапурі готуються зі смачною начинкою з сиру та сиру сулугуні.

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Такі швидкі хачапурі легко приготувати з найпростіших продуктів. Вийде ситна та смачна страва, з якою впорається навіть кулінар-початківець. Адже навіть тісто не доведеться замішувати. Швидкі хачапурі готуються всього за 20 хвилин. Фокус розповість, як саме.

Швидкі хачапурі з лаваша

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2 шт;

сулугуні — 100 г;

нежирний сир — 100 г;

одне яйце;

вершкове масло — 20 г;

кінза, часник, сіль, свіжомелений чорний перець.

Кінзу дрібно наріжте. Сулугуні для начинки хачапурі натріть на крупній тертці в миску. Додайте нежирний сир і розімніть виделкою. Часник пропустіть через прес і перемішайте з сиром і сиром.

Додайте подрібнену кінзу, посоліть і поперчіть за смаком. Листи тонкого лаваша розріжте на великі квадрати. На кожен покладіть трохи начинки та скрутіть конвертиком. Змастіть злегка збитим яйцем за допомогою пензлика.

Духовку нагрійте до 180°C. Деко змастіть вершковим маслом. Викладіть підготовлені швидкі хачапурі та випікайте 5-10 хвилин і подавайте гарячими.

Такі швидкі хачапурі можна приготувати й на сковороді. Просто обсмажте їх на олії, прикривши кришкою.

У начинку дуже швидких хачапурі можна додати не кінзу, якщо ви її не любите, а петрушку, кріп або зелену цибулю.

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