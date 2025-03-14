Вкусно и недорого: рецепт быстрых хачапури из лаваша

Такие хачапури готовится с вкусной начинкой из творога и сыра сулугуни.

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Такие быстрые хачапури легко приготовить из самых простых продуктов. Получится сытное и вкусное блюдо с которым справится даже начинающий кулинар. Ведь даже тесто не придется замешивать. Быстрые хачапури готовятся всего за 20 минут. Фокус расскажет, как именно.

Быстрые хачапури из лаваша

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 шт.;

сулугуни – 100 г;

нежирный творог – 100 г;

одно яйцо;

сливочное масло – 20 г;

кинза, чеснок, соль, свежемолотый черный перец.

Кинзу мелко нарежьте. Сулугуни для начинки хачапури натрите на крупной терке в миску. Добавьте нежирный творог и разомните вилкой. Чеснок пропустите через пресс и перемешайте с творогом и сыром.

Добавьте измельченную кинзу, посолите и поперчите по вкусу. Листы тонкого лаваша разрежьте на большие квадраты. На каждый положите немного начинки и сверните конвертиком. Смажьте слегка взбитым яйцом с помощью кисточки.

Духовку нагрейте до 180°C. Противень смажьте сливочным маслом. Выложите подготовленные быстрые хачапури и выпекайте 5–10 минут и подавайте горячими.

Такие быстрые хачапури можно приготовить и на сковороде. Просто обжарьте их на масле, прикрыв крышкой.

В начинку очень быстрых хачапури можно добавить не кинзу, если вы ее не любите, а петрушку, укроп или зеленый лук.

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