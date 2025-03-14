Вкусно и недорого: рецепт быстрых хачапури из лаваша
Такие хачапури готовится с вкусной начинкой из творога и сыра сулугуни.
Такие быстрые хачапури легко приготовить из самых простых продуктов. Получится сытное и вкусное блюдо с которым справится даже начинающий кулинар. Ведь даже тесто не придется замешивать. Быстрые хачапури готовятся всего за 20 минут. Фокус расскажет, как именно.
Быстрые хачапури из лаваша
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2 шт.;
- сулугуни – 100 г;
- нежирный творог – 100 г;
- одно яйцо;
- сливочное масло – 20 г;
- кинза, чеснок, соль, свежемолотый черный перец.
Кинзу мелко нарежьте. Сулугуни для начинки хачапури натрите на крупной терке в миску. Добавьте нежирный творог и разомните вилкой. Чеснок пропустите через пресс и перемешайте с творогом и сыром.
Добавьте измельченную кинзу, посолите и поперчите по вкусу. Листы тонкого лаваша разрежьте на большие квадраты. На каждый положите немного начинки и сверните конвертиком. Смажьте слегка взбитым яйцом с помощью кисточки.
Духовку нагрейте до 180°C. Противень смажьте сливочным маслом. Выложите подготовленные быстрые хачапури и выпекайте 5–10 минут и подавайте горячими.
Такие быстрые хачапури можно приготовить и на сковороде. Просто обжарьте их на масле, прикрыв крышкой.
В начинку очень быстрых хачапури можно добавить не кинзу, если вы ее не любите, а петрушку, укроп или зеленый лук.
Читайте также:
Хачапури для худеющих: простой рецепт вкусного и легкого блюда
Хачапури с сыром в духовке: как приготовить вкуснейшие грузинские лепешки