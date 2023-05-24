Хачапури с новым вкусом: пошаговый рецепт популярного блюда

В отличие от обычного хачапури, в этом сыр как внутри, так и снаружи.

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Грузинская кухня славится множеством вкусных и сытных блюд. Если вы не знаете, что приготовить на обед или в качестве перекуса, советуем попробовать хачапури по-мергельски, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. От обычного хачапури, лепешки из теста с сырной начинкой, это блюдо отличается тем, что здесь творог не только внутри, но и снаружи.

Хачапури по-мергельски

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

дрожжи сухие – 5 гр;

соль – 5 гр;

сахар – 5 гр;

растительное масло – 10 мл (5 мл. в тесто, остальное смазать форму);

теплая вода – 140 мл;

сыр сулугуни (или моцарелла) – 250 гр;

желток – 1 шт;

сметана – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В теплую воду добавить дрожжи, сахар, соль. Перемешать венчиком, добавить просеянную муку, замешать тесто, в процессе добавляя масло. Тесто будет несколько липкое, но муку больше не надо добавлять. Чтобы тесто не липло, можно смазать руки растительным маслом. Положить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить на 45 минут в теплом месте.

После этого тесто переложить на просиликоненный пергамент, руками сформировать круг, куда выложить половину натертого на терку сыра, защипнуть, как пирог. Еще раз слегка придавить руками, сверху смазать смешанным желтком со сметаной, выложить оставшийся сыр и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые хачапури.