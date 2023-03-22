Быстрый завтрак: как приготовить ленивые хачапури за 20 минут

Ленивые хачапури занимают минимум времени и потому незаменимы на завтрак, если есть кефир и сыр

Related video

На приготовление ленивых хачапури уходит максимум 20 минут — получается быстро, просто, вкусно, сытно и недорого. На завтрак, под чай или кофе, лучше и не придумаешь. Но ленивые хачапури вполне подойдут и как "спутники" ко вторым блюдам, уверяют мастера с 1000.menu. Можно, конечно, запечь их в духовке, так будет поинтереснее — но тогда хачапури получатся уже не совсем ленивые…

Ленивые хачапури

Ингредиенты:

мука — 50 г;

кефир — 100 мл;

яйцо — 1;

сливочное масло — 15 г;

сыр — 100 г

Для ленивых хачапури подойдет любой сыр, но все-таки авторы рецепта советуют использовать два вида, смешанные друг с другом — например, сулугуни и брынзу, то есть твердый и более мягкий. А в общем, и одного достаточно. Натираем его в миску. Добавляем сырое яйцо, вливаем кефир, хорошо перемешиваем эту смесь. Всыпаем муку и следим, чтобы итоговое тесто достигло консистенции сметаны, не гуще и не реже.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, распределяем тесто равномерно по всей сковороде. Выпекаем под крышкой на маленьком огне с обеих сторон, получая ровную румяную лепешку.

Готовые ленивые хачапури подаем, украсив зеленью.