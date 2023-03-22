Швидкий сніданок: як приготувати ліниві хачапурі за 20 хвилин

Ліниві хачапурі займають мінімум часу і тому незамінні на сніданок, якщо є кефір та сир

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На приготування лінивих хачапурі йде максимум 20 хвилин — виходить швидко, просто, смачно, ситно та недорого. На сніданок, під чай чи каву, краще не придумаєш. Але ліниві хачапурі цілком підійдуть і як "супутники" до других страв, запевняють майстри з 1000.menu. Можна, звичайно, запекти їх у духовці, так буде цікавіше — але тоді хачапурі вийдуть уже не зовсім ліниві.

Ліниві хачапурі

Інгредієнти:

борошно — 50 г;

кефір — 100 мл;

яйце — 1;

вершкове масло — 15 г;

сир — 100 г

Для лінивих хачапурі підійде будь-який сир, але все-таки автори рецепту радять використовувати два види, змішані один з одним — наприклад, сулугуні та бринзу, тобто твердіший і м'якіший. А загалом і одного достатньо. Натираємо його в миску. Додаємо сире яйце, вливаємо кефір, добре перемішуємо цю суміш. Всипаємо муку і стежимо, щоб підсумкове тісто досягло консистенції сметани, не густіше і не рідше.

Розігріваємо сковороду з олією, розподіляємо тісто рівномірно по всій сковороді. Випікаємо під кришкою на маленькому вогні з обох боків, отримуючи рівний рум'яний коржик.

Готові ліниві хачапурі подаємо, прикрасивши зеленню.