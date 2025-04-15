Святкове меню: рецепт фісташково-малиново-сиркової паски в шоколадному корпусі
Класична паска зі здобного тіста — королева святкового столу. Господині прикрашають їх глазур'ю та декором, намагаючись зробити їх не лише дуже смачними, а й ефектними. Однак кулінарна блогерка поділилася рецептом паски, яка не просто відрізняється від звичної випічки, а й на смак абсолютно приголомшлива.
Як приготувати таку паску, вона показала на своїй сторінці в Instagram.
Фісташково-малиново-сирна паска в шоколадному корпусі
Інгредієнти:
Для основи:
- білий шоколад або шоколадна глазур – 200 г.
Для малинової начинки:
- желатин – 5 г;
- молоко – 50 мл;
- свіжа або розморожена малина – 175 г;
- цукор – 75 г;
- сир – 150 г;
- крем-сир – 150 г;
- вершкове масло – 25 г.
Для фісташкової начинки:
- желатин – 5 г;
- молоко – 50 мл;
- сир – 150 г;
- крем-сир – 150 г;
- вершкове масло – 25 г;
- цукрова пудра – 25-75 г;
- фісташкова паста – 100 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо основу. Шоколад або шоколадну глазур розтопити в мікрохвильовці чи на водяній бані. Перелити її в силіконову форму і рівномірно розподілити, як показано на відео. Прибрати в холодильник до повного застигання, десь на годину.
Для малинової начинки малину з цукром довести до кипіння і варити кілька хвилин. Перетерти через сито і дати повністю охолонути.
Желатин залити молоком і залишити на 15 хвилин.
Сир, крем-сир, м'яке масло і малинову начинку ретельно пробити блендером. Додати розтоплений желатин і ще раз ретельно пробити блендером. ⠀ ⠀
Далі робимо фісташкову начинку. Желатин залити молоком і залишити на 15 хвилин. Сир, крем-сир, м'яке масло, пудру та фісташкову пасту ретельно пробити блендером. Додати розтоплений желатин і знову ретельно пробити блендером. ⠀
Останній етап – складання.
У форму з шоколадною основою шарами викласти начинки, щоразу прибираючи в холодильник на 15 хвилин. Якщо один із шарів, чекаючи при кімнатній температурі, застигатиме — можна просто трохи підігріти в мікрохвильовці або на плиті. Готову паску відправити в холодильник на 7-8 годин.
З готової паски акуратно, повільно і дуже обережно зняти силіконову форму. Прикрасити за бажанням. Паска готова!
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