Сирна паска без сирих яєць: як приготувати святкову страву

Великдень уже скоро, відзначається 5 травня. І час готувати рецепти для святкового столу.

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Сирна паска готується досить просто. Приготована за цим рецептом, вона виходить смугастою: шоколадною та ванільною. І ніч стоїть у холодильнику, щоб потішити вас уранці. І головне, у ній немає сирих яєць. Саме цей інгредієнт зазвичай бентежить тих, хто хоче приготувати сирну паску на святковий стіл.

Сирна паска

Інгредієнти:

вершкове масло — 100 г;

волоські горіхи — 200 г;

свіжі ягоди для прикраси;

сир — 700 г;

гіркий шоколад — 200 г;

цукрова пудра — 5 ст. л.;

вершки 35% — 500 мл.

Спочатку підготуйте шоколад для шоколадного шару. Поламайте його, покладіть у сотейник, влийте 100 мл вершків і розтопіть на водяній бані. Дайте охолонути. Волоські горіхи подрібніть.

Вершки, що залишилися для паски, збийте міксером до отримання пишної маси однорідної консистенції. Сир двічі протріть через дрібне сито і розділіть навпіл, розкладіть по двох мисках.

Вершкове масло розм'якшіть до кімнатної температури. В одну частину сиру додати 2/3 збитих вершків, половину вершкового масла і 3 ст. л. цукрової пудри. Збийте міксером до отримання однорідної маси і додайте половину подрібнених горіхів. У другу частину сиру покладіть шоколад, масло, вершки та цукрову пудру, що залишилися. Ретельно перемішайте, і додайте горіхи, що залишилися.

Форму для паски вистеліть вологою марлею і викладіть шоколадний і не шоколадний сир шарами.

Накрийте форму кінцями марлі. Зверху покладіть невеликий вантаж. Залиште паску за кімнатної температури на кілька годин і поставте на ніч у холодильник.

Перед подачею до столу переверніть паску на велику плоску тарілку, акуратно зніміть форму і тканину. Прикрасьте свіжими ягодами, скибочками фруктів, листочками м'яти, або натертим шоколадом.

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