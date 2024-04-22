Творожная пасха без сырых яиц: как приготовить праздничное блюдо

Пасха уже скоро, отмечается 5 мая. И пора готовить рецепты для праздничного стола.

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Творожная пасха готовится довольно просто. Приготовленная по этому рецепту, она получается полосатой: шоколадной и ванильной. И ночь стоит в холодильнике, чтобы порадовать вас утром. И главное, в ней нет сырых яиц. Именно этот ингредиент обычно смущает тех, кто хочет приготовить творожную пасху на праздничный стол.

Творожная пасха

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г;

грецкие орехи – 200 г;

свежие ягоды для украшения;

творог – 700 г;

горький шоколад – 200 г;

сахарная пудра – 5 ст. л.;

сливки 35% – 500 мл.

Сначала подготовьте шоколад для шоколадного слоя. Поломайте его, положите в сотейник, влейте 100 мл сливок и растопите на водяной бане. Дайте остыть. Грецкие орехи измельчите.

Оставшиеся сливки для пасхи взбейте миксером до получения пышной массы однородной консистенции. Творог два раза протрите через мелкое сито и разделите пополам, разложиы по двум мискам.

Сливочное масло размягчите до комнатной температуры. В одну часть творога добавить 2/3 взбитых сливок, половину сливочного масла и 3 ст. л. сахарной пудры. Взбейте миксером до получения однородной массы и добавьте половину измельченных орехов. Во вторую часть творога положите шоколад, оставшиеся масло, сливки и сахарную пудру. Тщательно перемешайте, и добавьте оставшиеся орехи.

Форму для пасхи выстелите влажной марлей и выложите шоколадный и нешоколадный творог слоями.

Накройте форму концами марли. Сверху положите небольшой груз. Оставьте пасху при комнатной температуре на пару часов и поставьте на ночь в холодильник.

Перед подачей к столу переверните пасху на большую плоскую тарелку, аккуратно снимите форму и ткань. Украсьте свежими ягодами, ломтиками фруктов, листочками мяты, или натертым шоколадом.

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