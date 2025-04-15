Праздничное меню: рецепт фисташково-малиново-творожной пасхи в шоколадном корпусе
Классическая пасха из сдобного теста – королева праздничного стола. Хозяйки украшают их глазурью и декором, стараясь сделать их не только очень вкусными, но и эффектными. Однако кулинарный блогер поделилась рецептом пасхи, которая не просто отличается от привычной выпечки, но и на вкус совершенно потрясающая.
Как приготовить такую пасху, она показала на своей странице в Instagram.
Фисташково-малиново-творожная пасха в шоколадном корпусе
Ингредиенты:
Для основы:
- белый шоколад или шоколадная глазурь – 200 гр.
Для малиновой начинки:
- желатин – 5 гр;
- молоко – 50 мл;
- свежая или размороженная малина – 175 гр;
- сахар – 75 гр;
- творог – 150 гр;
- крем-сыр – 150 гр;
- сливочное масло – 25 гр.
Для фисташковой начинки:
- желатин – 5 гр;
- молоко – 50 мл;
- творог – 150 гр;
- крем-сыр – 150 гр;
- сливочное масло – 25 гр;
- сахарная пудра – 25-75 гр;
- фисташковая паста – 100 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим основу. Шоколад или шоколадную глазурь растопить в микроволновке или на водяной бане. Перелить ее в силиконовую форму и равномерно распределить, как показано на видео. Убрать в холодильник до полного застывания, где-то на час.
Для малиновой начинки малину с сахаром довести до кипения и варить несколько минут. Перетереть через сито и дать полностью остыть.
Желатин залить молоком и оставить на 15 минут.
Творог, крем-сыр, мягкое масло и малиновую начинку тщательно пробить блендером. Добавить растопленный желатин и еще раз тщательно пробить блендером. ⠀ ⠀
Далее делаем фисташковую начинку. Желатин залить молоком и оставить на 15 минут. Творог, крем-сыр, мягкое масло, пудру и фисташковую пасту тщательно пробить блендером. Добавить растопленный желатин и снова тщательно пробить блендером. ⠀
Последний этап – сборка.
В форму с шоколадным основанием слоями выложить начинки, каждый раз убирая в холодильник на 15 минут. Если один из слоев, ожидая при комнатной температуре, будет застывать – можно просто немного подогреть в микроволновке или на плите. Готовую пасху отправить в холодильник на 7-8 часов.
С готовой пасхи аккуратно, медленно и очень осторожно стнять силиконовую форму. Украсить по желанию. Пасха готова!
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