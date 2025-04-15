Праздничное меню: рецепт фисташково-малиново-творожной пасхи в шоколадном корпусе

Классическая пасха из сдобного теста – королева праздничного стола. Хозяйки украшают их глазурью и декором, стараясь сделать их не только очень вкусными, но и эффектными. Однако кулинарный блогер поделилась рецептом пасхи, которая не просто отличается от привычной выпечки, но и на вкус совершенно потрясающая.

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Как приготовить такую пасху, она показала на своей странице в Instagram.

Фисташково-малиново-творожная пасха в шоколадном корпусе

Ингредиенты:

Для основы:

белый шоколад или шоколадная глазурь – 200 гр.

Для малиновой начинки:

желатин – 5 гр;

молоко – 50 мл;

свежая или размороженная малина – 175 гр;

сахар – 75 гр;

творог – 150 гр;

крем-сыр – 150 гр;

сливочное масло – 25 гр.

Для фисташковой начинки:

желатин – 5 гр;

молоко – 50 мл;

творог – 150 гр;

крем-сыр – 150 гр;

сливочное масло – 25 гр;

сахарная пудра – 25-75 гр;

фисташковая паста – 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим основу. Шоколад или шоколадную глазурь растопить в микроволновке или на водяной бане. Перелить ее в силиконовую форму и равномерно распределить, как показано на видео. Убрать в холодильник до полного застывания, где-то на час.

Для малиновой начинки малину с сахаром довести до кипения и варить несколько минут. Перетереть через сито и дать полностью остыть.

Желатин залить молоком и оставить на 15 минут.

Творог, крем-сыр, мягкое масло и малиновую начинку тщательно пробить блендером. Добавить растопленный желатин и еще раз тщательно пробить блендером. ⠀ ⠀

Далее делаем фисташковую начинку. Желатин залить молоком и оставить на 15 минут. Творог, крем-сыр, мягкое масло, пудру и фисташковую пасту тщательно пробить блендером. Добавить растопленный желатин и снова тщательно пробить блендером. ⠀

Последний этап – сборка.

В форму с шоколадным основанием слоями выложить начинки, каждый раз убирая в холодильник на 15 минут. Если один из слоев, ожидая при комнатной температуре, будет застывать – можно просто немного подогреть в микроволновке или на плите. Готовую пасху отправить в холодильник на 7-8 часов.

С готовой пасхи аккуратно, медленно и очень осторожно стнять силиконовую форму. Украсить по желанию. Пасха готова!

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